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不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

超級星期二 15州決戰 拜登、川普皆可望勝出

記者顏伶如／綜合報導
5日「超級星期二」15州同時舉行初選，民主黨和共和黨的總統選舉提名人幾乎確定由拜登（左）和川普（中）出線，挑戰川普的海理（右）敗選後的動向受關注。（美聯社）
5日「超級星期二」15州同時舉行初選，民主黨和共和黨的總統選舉提名人幾乎確定由拜登（左）和川普（中）出線，挑戰川普的海理（右）敗選後的動向受關注。（美聯社）

15州初選同步登場的「超級星期二」(Super Tuesday)，根據最先出爐的第一波計票結果，前總統川普在維吉尼亞州、北卡羅來納州奧克拉荷馬州、田納西州共和黨初選勝出，15州全面獲勝的情勢大受看好；尋求在11月大選連任的拜登總統則在維州、北卡州、田州、奧州、佛蒙特州迅速獲勝，同樣也在愛阿華州民主黨黨團投票上輕鬆過關。

泰勒絲發文呼籲粉絲踴躍投票

在社群網站擁有2億8200名追蹤粉絲的流行天后泰勒絲(Taylor Swift)，5日在Instagram發文呼籲踴躍投票，但沒有幫特定候選人背書。

前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)是川普僅剩的黨內初選對手，而「超級星期二」對她而言，儼然是選戰能否持續的存亡關頭。

海理選舉結果不理想 川普大勝

從初選展開以來，海理屢戰屢敗，雖然3日剛在華府初選贏過川普取得首次勝利，「超級星期二」選舉結果卻極不理想；原本海理把希望押在維州北部郊區，期盼開票結果能像隔著波多馬克河(Potomac River)的華府都會區一般亮麗，進而在維州一舉打敗川普，但終究未能如願。

5日全美15州「超級星期二」登場，圖為維吉尼亞州選民投入選票。(美聯社)
5日全美15州「超級星期二」登場，圖為維吉尼亞州選民投入選票。(美聯社)

海理只在佛蒙特州有些微的勝選希望；佛蒙特州是民主黨居多數的「藍州」，2016年州長選舉是由共和黨溫和派勝出。

「超級星期二」勝負除了決定11月大選的兩黨總統提名人選，還影響明年的國會選舉及州議會選舉。

5日初選的15州當中，加州169張黨代表票票數居冠，其次為德州161票，北卡羅來納州74票排名第三；其餘初選周的黨代表票分別為：阿拉巴馬州(50票)、阿拉斯加州(29票)、美屬薩摩亞(9票)、阿肯色州(40票)、科羅拉多州(37票)、緬因州(20票)、麻州(40票)、明尼蘇達州(39票)、奧克拉荷馬州(43票)、田納西州(58票)、猶他州(40票)、佛蒙特州(17票)、維吉尼亞州(48票)。

黨內沒有主要挑戰者的情況下，拜登在民主黨初選稱霸早在預料之中，但多少民眾像明尼蘇達州選民一樣在選票上圈選「未表態」(uncommitted)對拜登以哈戰爭處理方式表示抗議，引起媒體注意。

先前已宣布將努力到「超級星期二」的海理，過去幾個月忙著全國各地跑行程之後，5日回到南卡羅納州查爾斯頓(Charleston)之後，並未安排公開露面的行程。競選團隊不願對媒體說明未來計畫如何。

有線電視新聞網(CNN)報導，海理與幕僚在查爾斯頓一起看開票，但某些南卡州共和黨同僚對她加大施壓力道，勸告盡早宣布退選並支持川普。

根據初選前最後民調，「超級星期二」黨代表票數最多的加州、德州，川普支持度均大幅領先海理，海理支持度不到30%。

許多華人居住的加州，也備有中文的投票指南。（路透）
許多華人居住的加州，也備有中文的投票指南。（路透）

川普 奧克拉荷馬州 北卡羅來納州

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