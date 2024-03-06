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新加坡獨攬泰勒絲個唱 成東協峰會場外焦點 李顯龍承認砸重金

編譯俞仲慈／綜合5日電
新加坡總理李顯龍承認動用振興旅遊經費，與泰勒絲簽訂東南亞專場演唱會。(歐新社)
新加坡總理李顯龍承認動用振興旅遊經費，與泰勒絲簽訂東南亞專場演唱會。(歐新社)

東協(ASEAN)在澳洲墨爾本(Melbourne)舉行一連三天會議，結果場外焦點竟然是新加坡出資獨攬流行天后泰勒絲(Taylor Swift)在東南亞的演唱會，出席會議的星國總理李顯龍(Lee Hsien Loong)證實確有此事，但不認為有損與鄰國的友好關係。

美聯社報導，東協10個會員國代表聚集墨爾本，主要商討緬甸人道危機與南海衝突，但是場外焦點全圍繞星國砸重金，包辦泰勒絲本月2至9日在東南亞6場演唱會，逾30萬張門票已全數售罄。

李顯龍5日在記者會上，首次證實以新加坡旅遊發展基金贊助泰勒絲演唱會，以提振該國旅遊，他說：「事實證明，這是非常成功的安排。」但並未透露具體金額。

當被記者問到星國此舉是否會危害與鄰國關係時，李顯龍說：「我不認為這是(對鄰國)不友善。」並暗示即使新加坡不這麼做，鄰國也可能會這樣做，「我的意思是，泰勒絲會自行決定。」

根據報導，泰勒絲東南亞場次全由星國獨攬，泰國總理賽塔(Settha Thawisin)即透露，星國以每場最高300萬元代價，獲得泰勒絲承諾時代巡迴演唱會(The Eras Tour)不會在東南亞其他國家演出。

根據統計去年泰勒斯全美巡迴演唱會票房收入突破10億元，締造新紀錄，就連以演唱會為主拍攝的紀錄片，也成為迄今為止，票房最高的音樂會電影，可見泰勒絲經濟的驚人效應。

專家估計，泰勒絲在星國六場演出，可帶來3億7200萬元旅遊收入，同時野村(Nomura)證券也評估，泰勒絲和英國酷玩樂團(Cold Play)接連在星國開唱，可望為該國第一季國內生產毛額(GDP)貢獻0.25個百分點。

泰國總理秘書長普羅明(Prommin Lertsuridej)對於星國提振旅遊的積極作為表示讚揚，「我們要互相學習。」

另外印尼旅遊經濟部長桑迪亞加(Sandiaga Uno)也坦承泰勒絲演唱會對國家經濟的巨大影響，並在Instagram向歌迷致歉：「很抱歉泰勒絲沒辦法來到印尼，被新加坡獨攬，不過對我們來說，是一大教訓。」

根據報導，連日來新加坡機場湧現大批泰勒絲歌迷，許多來自中港澳，一名來自深圳的女歌迷表示，光是一張機票就花費近900元，加上演唱會期間飯店價格飆升，她和朋友只好借住友人家。

另外新加坡濱海灣金沙酒店(Marina Bay Sands)推出3萬7000元的泰勒絲套票，包含四張VIP門票和三晚住宿，推出後銷售一空。

新加坡總理李顯龍承認動用振興旅遊經費，與泰勒絲簽訂東南亞專場演唱會。圖為粉絲排隊...
新加坡總理李顯龍承認動用振興旅遊經費，與泰勒絲簽訂東南亞專場演唱會。圖為粉絲排隊購買泰勒絲紀念品。(路透)

泰勒絲 新加坡 東南亞

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