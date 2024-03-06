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紐時民調：經濟好轉喜訊 未轉化支持拜登

記者胡玉立／綜合報導
美國經濟逐漸好轉，但這項喜訊並未轉化成支持拜登的選票。(歐新社)
美國經濟逐漸好轉，但這項喜訊並未轉化成支持拜登的選票。(歐新社)

紐約時報與錫耶納學院(Siena College)2月底最新民調發現，距大選還有八個月的現在，隨著通膨回落、勞動市場保持穩定，國人對經濟現況的感受略有好轉，但拜登總統的支持度似乎並未從中受益。

民調顯示，全國登記選民中，26%認為經濟良好或出色；此比率和去年7月相比，上升了六個百分點，但認可拜登任內表現的選民比率卻從7月的39%降至36%。

拜登團隊指出，拜登上任以來，連串跡象顯示，經濟顯著反彈，包括失業率連續兩年低於4%，股市屢創新高。但這些基本面並沒有反映在近期民調上；如此趨勢讓民調專家和經濟學家都感到困惑。

通貨膨脹自2023年中期以來持續下滑，平均薪資成長最近已超過物價上漲速度，但紐時/錫耶納民調顯示，近三分之二登記選民認為通膨問題尚未解決，食品和消費品價格很糟；其中40%受訪者表示，今年經濟狀況比一年前更糟，23%認為經濟狀況有變好。

跡象顯示，國人的經濟評估可能正在轉變；30%受訪者預計一年後經濟會更好。自去年7月以來，幾乎所有人口和教育群體指經濟評價良好或優秀的比率都上升了。

與此同時，選民的經濟看法存在嚴重黨派分歧；民主黨人比共和黨人看到更多有關通膨正面消息。

總的來看，經濟氛圍未必能預測選舉結果，而且這次競選在許多方面與過去不同；負責密西根州民查的許喬安(Joanne Hsu，音譯) 說：「我們正處在權衡『兩位現任者』的空前境地。」

研究選民經濟看法的馬凱特大學(Marquette University)政治學者維喬夫斯基(Amber Wichowsky)表示，經濟數據強勁但許多人卻感到不安，並不奇怪；疫情及其後果極具破壞性，可能需要一段時間才能恢復正常。真正的問題是：隨著競選活動正式展開，選民觀點究竟會有多大程度的轉變。

拜登迄今在推銷其經濟表現方面沒有明顯進展，許多選民也尚未關注；接下來幾個月，拜登競選團隊勢必會加強推銷力道。維喬夫斯基說：「競選真正開始後，才能見真章。」

美國經濟逐漸好轉，但這項喜訊並未轉化成支持拜登的選票。(美聯社)
美國經濟逐漸好轉，但這項喜訊並未轉化成支持拜登的選票。(美聯社)

拜登 民調 凱特

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