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最高院「超級星期二」前一致裁定：川普可選總統

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
科州去年判決川普涉及叛亂罪，依憲法第14修正案不得參選，4日經最高法院裁決，推翻科州的判決，讓川普保有參選資格。（美聯社）
科州去年判決川普涉及叛亂罪，依憲法第14修正案不得參選，4日經最高法院裁決，推翻科州的判決，讓川普保有參選資格。（美聯社）

美國最高法院4日判決，前總統川普有資格參加科羅拉多州共和黨總統初選；這項判決推翻科州最高法院去年12月以川普違反憲法第14修正案第3款為由，禁止涉嫌煽動國會暴動的川普列名2024年科州選票的判決，也徹底解決川普是否有權參選的爭議。

最高法院公布裁定後不久，川普在他的社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「美國的重大勝利！」

大法官：各州執行將混亂

聯邦最高法院九位大法官一致同意，科州判決無效，諸多理由包括這項條文應由國會執行，而非各州；大法官對科州選票案的裁決，將影響其他州的類似案件。

科州最高法院2023年12月19日做出史無前例裁定，禁止川普列名2024大選科州共和黨初選選票，理由是憲法第14修正案第3款規定，曾參加「叛亂或謀反」(insurrection or rebellion)的人喪失出任民選官員資格，川普煽動2021年1月6日國會暴動企圖推翻選舉結果，已構成意圖顛覆美國政府；科州撤除川普參選資格後，緬因州和伊利諾州跟進。

科州最高法院當時裁決：「大多數法官認為，根據美國憲法第14修正案第3款，川普喪失擔任總統職位的資格。」但最高院大法官表示，憲法不允許單一州取消總統候選人擔任國家職務的資格。

科州州務卿 對裁決遺憾

聯邦最高法院在未署名的13頁意見書中寫道，若全國性公職候選人因相同行為在某些州被宣告不符合資格，而在其他州卻符合資格，那麼各州之間會造成混亂，「憲法不容許我們在任何時候忍受這種混亂」。

科州州務卿格里斯沃爾德(Jena Griswold)則對聯邦最高法院的裁決表示遺憾，稱「科州應有權禁止違反叛亂者參選條款誓詞者，列名本州選票」。

川普團隊 乘勝追擊募款

川普競選團隊乘勝追擊，立即向支持者告知好消息並擴大展開選舉募款行動，直指民主黨以「瘋狂計畫」企圖將川普從選票除名，順便提醒支持者「5日就是『超級星期二』」。

超級星期二(Super Tuesday)當天，全美15州和美屬薩摩亞(American Samoa)將舉行民主黨及共和黨的總統提名初選投票。

川普辯護律師哈巴(Alina Habba)第一時間在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道：「最高法院今天(4日)的一致裁決告訴我們，美國人民的聲音不能被打壓，民主不能被阻止；如同我先前所言，法律戰是站不住腳的，正當程序權利不能被否絕，身為人民的我們將在投票時做出我們的選擇。」

川普4日在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)發表演說，讚揚大法官的裁決「巧妙」且「極其重要」，也在「真實社群」發文：「美國的重大勝利！」

最高法院自判定小布希勝高爾案之後，即刻意迴避總統選舉的案件。4日趕在「超級星期二...
最高法院自判定小布希勝高爾案之後，即刻意迴避總統選舉的案件。4日趕在「超級星期二」之前做出川普仍有參選資格的裁定，提前結束此一爭議，也是近年來再次捲入總統選舉之中。（美聯社）

川普 大法官 共和黨

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