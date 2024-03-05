拜登：川普2024會敗選 再度不認輸提挑戰

拜登民調持續低迷，但他在接受專訪時提出警告，川普今年如果再次敗選，他很可能還會再次不認輸。（歐新社）

拜登 總統在4日刊出的「紐約客」(The New Yorker)專訪中表示，他認為2024年大選的共和黨潛在對手、前總統川普 依舊會敗選、不認輸，且會再次提出挑戰；拜登擔心，媒體已對川普亂象感到「麻木」。

拜登在7日國情咨文 演說之前，接受多家媒體採訪；紐約客報導指出，川普嚮往暴力讓11月的選舉籠罩著後果醜陋的恐怖氣氛。拜登說：「失敗者就是失敗者，從不優雅；我認為，他會不惜一切代價取勝。若我勝選，當我贏了，我想他會提出異議，無論結果如何。」

幕僚表示，拜登將利用國情咨文定調此次大選的利害關係，將川普塑造成對民主的威脅，正如川普自2021年1月6日國會暴動以來的所做所為。

在訪談中，拜登憂慮媒體已對川普造成的威脅措辭與行徑感到「麻木」。

拜登在「紐約客」訪談中表示，他認為國民會拒絕「川普主義」的政治觀點，且已準備好迎接醜陋後果。拜登說：「作為民主國家，我們怎麼能夠選出說『暴力是恰當的』(violence is appropriate)的總統？」

拜登不諱言表示，「記得你們(媒體)2020年不看好我會勝選，說2022年會有紅潮，而我告訴你們不會有任何紅潮，2023年你們又說民主黨會被修理？但我們拿下每一場選舉；2024年，我想你們會再次看到相同的結果。」

拜登強調，他是擊敗川普的最佳人選，說道「我是擊敗過他的唯一一人，且會再次贏過他」。