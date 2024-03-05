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超級星期二登場 2024大選鹿死誰手 本周可望定調

記者顏伶如／綜合報導
2024年大選極可能是拜登（左）、川普再次過招，雙方選舉團隊都認為，本周就是定調鹿死誰手的關鍵時刻。(美聯社)
2024年大選極可能是拜登（左）、川普再次過招，雙方選舉團隊都認為，本周就是定調鹿死誰手的關鍵時刻。(美聯社)

15州初選的「超級星期二」5日登場，拜登則要發表國情咨文，對於2024年大選極可能是拜登、川普再次過招，雙方選舉團隊都認為，本周就是定調鹿死誰手的關鍵時刻。

紐約時報4日報導分析，對拜登來說，支持度落後是一大考驗，川普則因為多項起訴而官司纏身。

紐約時報與謝納學院(Siena College)周末公布最新聯合民調指出，川普在登記選民之間獲得支持度48%，拜登支持度43%。拜登雖因年邁引發疑慮，處理以哈戰爭引起民主黨內部歧見，但競選經費相對充實則是優點。

川普律師團對四項刑事起訴展開拖延戰術，從最高法院上周裁決看來，川普的聯邦起訴案最早也要等到夏末才能開審。

華爾街日報報導，「超級星期二」可望加速川普拿下共和黨總統提名的時程，初選迄今僅剩對手、南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)雖說將持續奮鬥到「超級星期二」，但4日過後卻沒有再安排任何選舉行程。

共和黨全國代表大會(Republican National Convention)今年7月召開，至少拿下1215張黨代表票的初選挑戰者就能贏得提名，成為共和黨2024年總統候選人。根據估計，川普這個月就能跨越提名門檻。

紐時則指出，拜登競選團隊將7日的國情咨文視為選情轉捩點，競選團隊副總幹事弗克斯(Quentin Fulks)說，這場對全國人民發表的重大演說之後，就將啟動「展現實力」的選舉攻勢，亞特蘭大、費城都已安排重要活動。拜登、第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)、副總統賀錦麗(Kamala Harris)將有馬不停蹄的拜票行程，光是在「決戰州」威斯康辛州，未來30天就要成立31個大選服務處。

拜登 川普 共和黨

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