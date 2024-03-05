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「白宮主人要有勇氣」 川普籲最高院支持總統享豁免權

記者顏伶如／綜合報導
川普乘勝追擊，要求大法官裁定他具有免被追訴的豁免權。（美聯社）
川普乘勝追擊，要求大法官裁定他具有免被追訴的豁免權。（美聯社）

科羅拉多州禁止前總統川普列名2024年初選的決定遭最高法院推翻，川普第一時間在社群網站發文慶祝，但注意力很快轉移到影響更加重大的案件：川普企圖推翻2020年大選結果而遭聯邦刑事起訴，最高法院目前受理案件當中，其中一件便是川普是否享有刑事豁免權。

川普4日在佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)發表談話表示，極度尊重最高法院，感謝大法官迅速審理案件，勤勉負責，英明睿智，而且一致通過裁決。

他說，大法官還會處理其他案件，希望其中一起案件裡，大法官能同意總統擁有絕對豁免權。

川普指出：「總統應該要能把工作做好，如果不准總統做好工作，絕非開國元勛所樂見，更重要的是，對國家而言將非常糟糕。」

科州最高法院以川普違反憲法第14修正案第3款為由禁止川普列名2024年科州選票，遭最高法院推翻。

川普在海湖莊園發表談話時，對於最高法院的判決著墨不多，較多時間則在闡述為何總統必須擁有絕對豁免權。

他說：「如果總統沒有全面豁免權，其實就不算總統了。」他表示，如果沒有絕對豁免權，身為白宮主人就不會有「勇氣」為困難抉擇做出決定。

川普表示，總統必須做決策，因此不該讓總統為了卸任之後可能面臨哪些狀況而擔心受怕。

最高法院上周同意受理川普豁免權訴訟，大法官將加快腳步審理，口頭辯論排定4月22日當周，6月底或更早之前就可能做出具有里程碑意義的重大判決。

許多司法專家認為，居多數的保守派大法官可能裁定川普並無豁免權，特別檢察官史密斯(Jack Smith)的起訴行動便可恢復進行，主審法官有機會讓推翻2020年大選案趕在11月大選之前開審。

拜登競選團隊表示，川普在海湖莊園的發言簡直「癡人說夢」，「提醒著美國人民為何他在四年前會被選民唾棄而下台」。

最高法院作出有利的裁決後，川普在社群平台上發文慶賀。(取自Truth社媒平台)
最高法院作出有利的裁決後，川普在社群平台上發文慶賀。(取自Truth社媒平台)

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