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WSJ：川普官司愈多 反而更受共和黨選民喜愛

編譯廖振堯、記者顏伶如／綜合報導
在經過「超級星期二」之後，預料川普將順利獲得共和黨提名，對手海理在退選後的動向，也備受關注。（美聯社）
在經過「超級星期二」之後，預料川普將順利獲得共和黨提名，對手海理在退選後的動向，也備受關注。（美聯社）

前總統川普曾被彈劾，遭到多項起訴，金融詐欺與誹謗官司更被法院判處數億賠償，但華爾街日報4日報導，川普司法麻煩愈多，反而更加獲得共和黨選民喜愛。

住在北卡皮克維爾(Pikeville)的安養院護士、67歲選民夏綠蒂‧柯貝特(Charlette Corbett)說，初選剛開始時，原本打算支持佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)及印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，但後來看著川普過關斬將，逐漸相信川普是實力最強的參選人。川普執政紀錄也給了她信心，稱 「我了解川普，他真的想給美國人民想要的東西。」

92歲的退休人士克萊兒‧史內爾(Claire Snell)認為拜登年齡太高，不具備當總統的素質。她82歲的丈夫弗雷德(Fred Snell)不喜歡川普指控選舉舞弊、頻繁發文的行為，說初選可能會投海理，但11月還是會投川普，因為夫婦倆都覺得他很強大。克萊兒也同意川普反對金援烏克蘭的立場，稱目前美國負債累累，不僅在捐出「我們沒有的錢」，也僅僅是讓戰火繼續延燒而已。

31歲的現役空軍卡什米爾‧法默(Kashmere Farmer)認為川普並不像人們所說的那麼糟糕，她過去兩次都投給川普，這次也會再投他，「瘋狂的人是那些川粉，但川普又沒辦法檢查每個支持者，他的工作是管理國家。」

76歲的食品服務工人羅傑‧卡尼(Roger Kearney)表示11月會投川普，與2020年選擇一樣，而他是民主黨登記選民，仍說不會投拜登，稱「他和我一樣太老了」。

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