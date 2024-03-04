華府初選奪首勝 海理：就算退選也不會支持川普

角逐共和黨總統提名的前聯合國大使海理3日表示，即使退選也不會支持前總統川普。(美聯社)

前總統川普 2日在愛達荷、密蘇里、密西根三州輕取唯一的主要挑戰者海理(Nikki Haley)，黨代表票數來到244張。而海理3日華府 初選獲得首場勝利，拿到19張黨代表票；即使海理目前只拿到43張票，但她聲稱依然堅持奮戰到底，國家廣播公司(NBC)「會見媒體」(Meet the Press)節目上表示即使退選，也不會支持川普。

海理3日在華府贏得首場初選，以63%得票率勝過川普的33%，奪得19張黨代表票，此差距可說是遠超外界預期。華府的溫和派共和黨 選民許多在政治機構或政府工作，與更早舉行初選的州選民性質不同；川普2016年在華府初選中得票率僅14%。

下場大戰是即將到來5日的「超級星期二」，屆時將有16州舉行初選，海理競選團隊希望這場華府前哨戰勝利可為超級星期二帶來一些動力。

美聯社報導，海理在3日節目中否認退選後最終支持川普的問題。海理表示她現在的焦點是「我們如何打動盡可能多的選民？我們如何才能獲勝？」，她希望民眾了解不必這樣生活、前方仍有一條道路，「有個人選可以投入八年時間、能夠不斷關注實績結果，而不是另位人選帶來的消極情緒和包袱。」

此外，共和黨全國代表大會(RNC)要求所有參加初選主要競爭者應承諾支持該黨最終提名人，才准許參加初選辯論；幾乎所有競爭者都簽署了此承諾，但目前領先的川普除外，他根本沒有參加辯論。

而海理也覺得自己不再受到此要求約束。被問到是否被迫履行這一承諾時，她回答「不，我想我會做出我想要的決定…共和黨全代會現在已經不再是辯論時的共和黨全代會了。」，並堅稱她一直以來都「嚴正擔憂」川普。

海理會這麼說是因為共和黨全代會正處於重大變革之中，主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)即將於8日卸任，由川普2016年大選不久後欽定，但川普現在準備在全代會安插更忠誠的人選，已宣布傾向選擇北卡羅來納州共和黨主席沃特利(Michael Whatley)接任，也支持二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)擔任全代會共同主席，種種舉措皆求加強掌控全代會。

但海理表示初選需要有較勁競爭，「只要我們有競爭力、只要證明還有一席之地，我就會繼續戰鬥。」