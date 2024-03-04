民調對經濟樂觀 但不認為是拜登功勞

拜登 總統若要連任，勢必需要在經濟問題上取得選民認可，而華爾街日報(WSJ)3日公布最新民調 顯示更多民眾認為經濟狀況有所好轉，似乎是拜登喜聞的好消息。然而許多選民認為經濟並非拜登的功勞，且有可能轉向關注移民 等議題，反而對拜登更不利。

該民調於2月21日至28日採訪約1500名登記選民，由共和黨法布里西歐(Tony Fabrizio)、民主黨波西安(Michael Bocian)兩位民調專家執行。

調查中約31%選民認為過去兩年經濟狀況有所好轉，較去年12月民調上升10個百分點；43%表示個人財務狀況朝著正確方向發展，較先前增加九個百分點。約37%支持拜登處理通膨的政策，比12月民調上升七個百分點；40%的人支持拜登的整體經濟政策，較先前增加四個百分點，不過這在民調的誤差範圍內。

儘管消費者信心指數近幾個月呈上升趨勢、失業率已連續兩年低於4%、1月通膨率降到3.1%，但民眾對經濟的看法仍比預期更加悲觀。

這些調查結果雖然顯示拜登民意情況有所改善，經濟焦慮減弱可能更容易贏得關注經濟的選民，但也顯示選民悲觀看待拜登處理經濟的能力；此外選民的注意力更可能因而放在其他問題上，如高齡擔憂、整體領導能力包括移民、以哈戰爭等議題。仍有73%表示拜登太老、無法競選連任，相較之下只有52%認為川普太老。

波西安表示選民心態不是「經濟太棒了、要再投拜登」，只是沒那麼擔心經濟而已，而拜登現在得著眼於選民更關心的事情。

調查中約20%表示移民問題是左右他們投票的首要因素，14%則表示經濟是首要因素—而拜登在移民議題上得分較低：約65%不贊成拜登的邊境安全政策，71%表示移民和邊境安全的發展方向錯誤。

若川拜再次對決，川普以47%微弱領先拜登的45%，但當第三方候選人加入戰局時，拜登更容易流失支持，川普領先幅度從兩個百分點擴大到五個百分點(40%對35%)。不過大多數人雖支持川普的美墨邊境圍牆、廣泛驅逐無證客政策，其他提議卻進展不佳。