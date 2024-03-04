民主黨「未表態」運動延燒 賀錦麗救火：籲加薩即刻停火

副總統賀錦麗3日呼籲加薩立即停火。「超級星期二」初選投票在即，民主黨內有人呼籲初選時投下「未表態票」，表達對拜登的以哈政策的抗議。(路透)

拜登 總統支持以色列 攻擊加薩 的計畫可能影響他的連任選情，民主黨「未表態」(uncommitted)運動5日延燒15州同日初選的「超級星期二」(Super Tuesday)；副總統賀錦麗(Kamala Harris)3日喊話，呼籲加薩即刻停火，試圖減緩拜登中東政策的失分。

拜登上周在密西根州獲得超過10萬1000名選民圈選「未表態」，而非投票給拜登，藉此抗議拜登政府對以哈戰爭的立場與支持以色列的政策。

雖然拜登在民主黨初選中仍具競爭力，但密西根州的投票結果形同對拜登的一記警鐘，拜登2020年該州僅以15萬票勝過前總統川普。

5日超級星期二當天，民主黨選民會在阿拉巴馬州、阿肯色州、加州、科羅拉多州、愛阿華州、緬因州、麻州、明尼蘇達州、北卡羅來納州、奧克拉荷馬州、田納西州、德州、猶他州、佛蒙特州、維吉尼亞州和美屬薩摩亞投票。

在超級星期二初選的多數州，民主黨的「未表態」運動可能不會造成重大影響，但相關運動如火如荼進行。

在明尼蘇達州，呼籲加薩即刻停火的支持者選民倡議投下「未表態」票以抗議拜登的政策。

美國伊斯蘭關係委員會(Council on American-Islamic Relations)執行主任哈桑(Jaylani Hussein)表示，「我們希望許多選民出門投票，我們想向拜登總統傳遞訊息。」

明尼蘇達州居民有許多穆斯林，大多數人來自索馬利亞；該州第五選區眾議員伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)是國會第一批的兩位女性穆斯林之一，且是高調批評拜登支持以色列的人士之一。

另在科羅拉多州，當地的「科羅拉多巴勒斯坦聯盟」(Colorado Palestine Coalition)高呼口號，稱「我們對種族屠殺喬(genocide Joe)說不！」，呼籲民主黨向拜登傳遞訊息，稱他們不會對他資助以色列保持沉默。

賀錦麗3日在阿拉巴馬州塞爾瑪鎮(Selma)演講時表示，「在我開始(演講)之前，我必須強調加薩的人道危機，我們每日在加薩所見慘絕人寰。」

賀錦麗呼籲加薩「即刻停火」，形成以色列2023年10月7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(hamas)攻擊以來，拜登政府高層對以色列最強烈的譴責。