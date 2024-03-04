我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

民主黨「未表態」運動延燒 賀錦麗救火：籲加薩即刻停火

編譯陳韻涵／綜合3日電
副總統賀錦麗3日呼籲加薩立即停火。「超級星期二」初選投票在即，民主黨內有人呼籲初選時投下「未表態票」，表達對拜登的以哈政策的抗議。(路透)
副總統賀錦麗3日呼籲加薩立即停火。「超級星期二」初選投票在即，民主黨內有人呼籲初選時投下「未表態票」，表達對拜登的以哈政策的抗議。(路透)

拜登總統支持以色列攻擊加薩的計畫可能影響他的連任選情，民主黨「未表態」(uncommitted)運動5日延燒15州同日初選的「超級星期二」(Super Tuesday)；副總統賀錦麗(Kamala Harris)3日喊話，呼籲加薩即刻停火，試圖減緩拜登中東政策的失分。

拜登上周在密西根州獲得超過10萬1000名選民圈選「未表態」，而非投票給拜登，藉此抗議拜登政府對以哈戰爭的立場與支持以色列的政策。

雖然拜登在民主黨初選中仍具競爭力，但密西根州的投票結果形同對拜登的一記警鐘，拜登2020年該州僅以15萬票勝過前總統川普。

5日超級星期二當天，民主黨選民會在阿拉巴馬州、阿肯色州、加州、科羅拉多州、愛阿華州、緬因州、麻州、明尼蘇達州、北卡羅來納州、奧克拉荷馬州、田納西州、德州、猶他州、佛蒙特州、維吉尼亞州和美屬薩摩亞投票。

在超級星期二初選的多數州，民主黨的「未表態」運動可能不會造成重大影響，但相關運動如火如荼進行。

在明尼蘇達州，呼籲加薩即刻停火的支持者選民倡議投下「未表態」票以抗議拜登的政策。

美國伊斯蘭關係委員會(Council on American-Islamic Relations)執行主任哈桑(Jaylani Hussein)表示，「我們希望許多選民出門投票，我們想向拜登總統傳遞訊息。」

明尼蘇達州居民有許多穆斯林，大多數人來自索馬利亞；該州第五選區眾議員伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)是國會第一批的兩位女性穆斯林之一，且是高調批評拜登支持以色列的人士之一。

另在科羅拉多州，當地的「科羅拉多巴勒斯坦聯盟」(Colorado Palestine Coalition)高呼口號，稱「我們對種族屠殺喬(genocide Joe)說不！」，呼籲民主黨向拜登傳遞訊息，稱他們不會對他資助以色列保持沉默。

賀錦麗3日在阿拉巴馬州塞爾瑪鎮(Selma)演講時表示，「在我開始(演講)之前，我必須強調加薩的人道危機，我們每日在加薩所見慘絕人寰。」

賀錦麗呼籲加薩「即刻停火」，形成以色列2023年10月7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(hamas)攻擊以來，拜登政府高層對以色列最強烈的譴責。

賀錦麗呼籲加薩即刻停火前一天，美軍開始在加薩前線空投物資，而賀錦麗4日將會晤以色列高層官員，討論潛在的停火協議。

「超級星期二」投票前，因為反對拜登總統的以哈衝突政策的人多準備在民主黨初選中投下...
「超級星期二」投票前，因為反對拜登總統的以哈衝突政策的人多準備在民主黨初選中投下「未表態」票，表示抗議，讓拜登感到威脅。圖為上月27日在密西根州民主黨選民，呼籲初選投下「未表態」票。(美聯社)

拜登 加薩 以色列

上一則

假扮亞馬遜送貨員 華人偕妻綁架7個月大嬰兒

下一則

截至9月底 估800萬無證移民滯美 5年增167%

延伸閱讀

紐時民調：拜登輸川普5個百分點 破7成嫌他太老

紐時民調：拜登輸川普5個百分點 破7成嫌他太老
賀錦麗要求哈瑪斯同意立即停火 直言加薩人正在挨餓

賀錦麗要求哈瑪斯同意立即停火 直言加薩人正在挨餓
超級星期二與國情咨文接連登場 揭大選序幕

超級星期二與國情咨文接連登場 揭大選序幕
跟「他」一樣老了？川普半年3次搞錯人 拜登說成歐巴馬

跟「他」一樣老了？川普半年3次搞錯人 拜登說成歐巴馬

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
電動車銷售下降，消費者改買油電共用車。圖為洛杉磯的電動車充電站。(美聯社)

電動車銷售下降 咬牙降價 油電車逆勢受青睞

2024-02-26 04:28
前總統川普若上任，拜登任內推動許多法案恐將遭到暫停。（路透）

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

2024-03-01 11:00
一些持有效美簽的中國科學博士研究生探親返美時因背景調查通不過，遭驅逐出境，校方憂心產生寒蟬效應。圖為一些留學生在美國參加畢業典禮時，揮舞中國國旗。(新華社)

持有效美簽 多名中國科學博士生重新入境被拒 原因不明

2024-03-03 14:30
川普在威斯康辛州為年輕的支持者簽名。(路透)

哈佛大學民調：最喜歡川普的年齡族群是Z世代

2024-02-29 11:49
肯塔基州參議員麥康諾(Mitch McConnell)將於11月辭去參院共和黨領袖職務。(美聯社)

麥康諾辭職 史上任期最長參院共和黨領袖11月下台

2024-02-28 12:40

超人氣

更多 >
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放
紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰