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WSJ：在美販毒詐騙 中國犯罪集團靠加密幣洗錢

記者胡玉立／綜合報導

華爾街日報2日報導，中國犯罪集團利用加密貨幣洗錢數十億元，以逃避中國和外國當局追捕；其中部分資金是在美國販毒、非法賭博或詐騙美國受害者後得手的款項。

區塊鏈數據平台Chainalysis去年研究報告指出，2018年以來，與一群可疑的中國化學品交易商有關的加密地址，已收到價值逾3780萬元資產，用以換取芬太尼(fentanyl)關鍵成分；這些貨物通常是運到中美洲和墨西哥，販毒集團用以製造毒品後，運往美國。

去年10月，美國財政部海外資管制辦公室(U.S.’s Office of Foreign Assets Control)對一個由中國個人和公司組成的網絡實施制裁，該網絡涉及製造分銷芬太尼等毒品成分，其中就有人以加密貨幣錢包收取和發出資金。

華爾街日報指出，這些案例凸顯洗錢性質的變化，洗錢活動日益透過加密貨幣進行，而非透過手提箱運送現金等老式手法。對調查人員來說這是個問題，但也為他們提供了追蹤資金流動的新方法；因為大多數加密貨幣轉帳都被保留在公共分類帳目上。

新加坡區塊鏈數據平台ChainArgos和中國區塊鏈研究組織Bitrace在1月發布聯合調查顯示，在中國和佛羅里達州詐騙多位受害者的歹徒，共享兩個加密錢包地址；這表示他們很可能屬於同一集團。其中一個加密錢包自2021年初以來處理了至少價值2070萬元代幣。這些資金後來被存入兩大主要加密貨幣交易所OKX和現已改稱HTX的「火幣」(Huobi)。

加州明德大學蒙特瑞國際研究學院(Middlebury Institute of International Studies at Monterey)區塊鏈分析教授斯蒂爾(Jonelle Still)表示，美國受害者很難追回自己的錢，因為許多人損失在1萬元以下，不足以被聯邦調查局等組織視為優先事項。

中國國務院1月表示，將向中國最高立法機構提交審查修訂後的反洗錢法。法律專家表示，解決加密貨幣在洗錢中扮演的角色，問題最為迫切。

貨幣 華爾街 毒品

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