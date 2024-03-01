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商務部長：如果國會同意授權 將「考慮」禁止特定中企在美業務

編譯周辰陽／即時報導
商務部長雷蒙多2月29日受訪時表示，如果國會同意給予授權，她將「考慮」禁止任何取得美國數據的中國企業在美國經商。資料照片。（美聯社）
商務部長雷蒙多2月29日受訪時表示，如果國會同意給予授權，她將「考慮」禁止任何取得美國數據的中國企業在美國經商。資料照片。（美聯社）

商務部雷蒙多2月29日接受POLITICO訪問時表示，如果國會同意給予授權，她願意禁止任何取得美國數據的中國企業在美國經商。

雷蒙多稱自己將「考慮」禁止特定中企在美國的業務，顯示美中兩國在技術與工業方面針鋒相對的升級，但此舉需要民主共和兩黨支持的相關立法順利通過美國國會，賦予商務部做出此類判斷的能力。

雷蒙多指出，商務部目前沒有禁止任何中國公司掌握與使用美國人民數據的法定權利，「國會的跨黨派法案還有空間，可以強化商務部的工具」。當記者提問，如果商務部獲得期望的授權，她是否會考慮對此類中企設限時，雷蒙多稱「是」。

美國國會已有法案在傳閱，將把針對收集美國數據的中企採取更多行動的權限賦予商務部。第一項法案是跨黨派的「限制法」（RESTRICT Act），將授權商務部長禁止美國人士與海外敵人之間的交易，但部分共和黨國會議員認為該法案給了太多的權力。第二項法案則是美國參議院商務委員會主席肯特威爾（Maria Cantwell）主導的「守衛法」（GUARD Act），將採用更有限的方式授權商務部。

雷蒙多表示，「我們既需要更多法定權力，而我將準備好大力使用，也需要保護美國人民的必要資源」，並指負責國安相關出口管制的工業和安全局（BIS）預算持平了約十年的時間。

雷蒙多曾在2023年10月告訴美國國會議員，對「攻擊」中企在美國的數據偷竊問題表示支持，但並未具體說明。2月29日的POLITICO訪問，則是她至今就中企在美國市可能受到限制所發表的最強烈聲明，也標誌著拜登政府再一次擴大了打壓中資企業收集美國數據的既有行動。

商務部 雷蒙多 拜登

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