領導人赴邊境較勁 是非演不可的攻擊對手政治秀

支持川普的民眾29日集結在德州伊戈帕斯，準備歡迎川普到訪。（路透）

隨著無證移民爭議兩極化，對想要展現自己關心移民議題的領導人來說，走訪2000哩美墨邊境不但是「非演不可」的政治秀，也是攻擊政治對手時的最佳背景；拜登 總統和前總統川普 29日雙雙前往美墨邊境對決較勁，原因在此。

川普到德州伊戈帕斯(Eagle Pass)談論移民犯下的罪行，並指責拜登導致邊境過境人數激增；拜登則在300多哩外的布朗斯維爾(Brownsville)與邊境執法人員談話，並譴責國會眾院共和黨人聽從川普指示，讓旨在打擊非法移民 的兩黨邊境法案遭受挫敗。

總統歷史學家特洛伊(Tevi Troy)表示，「在邊境大肆渲染邊境問題，毋寧是個新現象；但只要問題仍在，就會有總統想要去或不得不去那裡表達政治觀點。」

紐約時報報導，非法移民已成為拜登最大的政治負擔之一，數以百萬計的無證客壓垮了資金和資源都不足的體系，川普等共和黨人也樂於強調這整件事。27日公布的蓋洛普民調發現，國人最有可能將非法移民視為美國最重要議題。

長期支持川普的邊境巡邏人員主要工會「國家邊境巡警協會」主席賈德(Brandon Judd)29日與川普在邊境會合。他說：「這裡是拜登的死穴。」但賈德也說，他贊成受到拜登支持、但遭川普反對的國會邊境法案。

無證移民問題是川普競選總統的核心議題，眾院共和黨人尤其不想在選舉年讓拜登在此議題上獲勝。

川普在總統任期內曾多次訪問美墨邊境，如果不是因為發生疫情，他可能會更常造訪。

拜登和副總統賀錦麗幾乎一上任就被共和黨人要求他們去邊境親眼看看無證移民造成的危機；賀錦麗在2021年6月、拜登在2023年1月先後去了德州艾爾帕索(El Paso)。

歐巴馬政府時期的海關邊境保護局局長柯立寇斯基(Gil Kerlikowske)表示，總統和其他高層官員確實可以透過訪問來展現他們優先考慮邊境問題，但這類訪問更有可能是出於政治利益。

柯立寇斯基表示，「從政治上來看，這麼做非常敏感；他們來參觀海關邊境保護局、了解邊境面臨的困難，凸顯的是：這是這次總統選舉數一數二的要事。」