民眾對川普邊境築牆計畫改觀 如今逾半支持

川普執政時期興建的邊境圍牆，現在有超過五成的民眾表示支持。（路透）

近來許多民調 均顯示，多數民意均支持在南方邊界興建圍牆，隨著穿越美墨邊界人數、關切程度屢創新高，這項危機讓很多人，包括拜登政府官員，都重新評估對移民的態度，川普 任內招牌提案的興建邊界牆，最能突顯美國邊界政治的轉變。

位於新澤西州的孟莫斯大學(Monmouth University)最新民調顯示，從2019年至今，美國成年人對於邊境築牆的贊成與反對比例幾乎翻轉，如今逾半數美國民眾支持前總統川普在美墨邊境築牆的計畫。

新聞周刊(Newsweek)報導，53%受訪美國成年人說支持在美墨邊境築牆，46%受訪民眾反對，1%回答說不確定。

相較之下，2019年4月的民調顯示，56受訪者反對美墨邊境築牆，支持者僅有42%。

孟莫斯大學民調中心從2015年起針對邊境築牆展開民意調查，當時川普正在爭取共和黨總統候選人提名。前總統歐巴馬任內的2015年9月間，48%受訪者支持邊境築牆，43%反對，接下來幾年的調查結果都是持反對意見者居多數。

這項最新民調是在2月8日至12日之間針對抽樣選出902名成年人完成手機、網路與室內電話(landline)綜合調查。

調查顯示，62%受訪者認為非法移民 承擔「美國人不想做的職缺」，28%受訪者則說非法移民「搶走美國公民的工作」，另外4%回答「兩者皆是」，6%回答「不知道」。

共和黨選民當中，91%受訪者認為非法移民問題「非常嚴重」，持相同看法的民主黨選民則只有41%，獨立選民有58%。

川普總統任內很可能讓邊界牆支持度下跌，很多人把它與不受歡迎的川普招牌掛鉤；邊界牆的支持度在他任內略降。

現在的狀況是川普不在總統位子上，邊界無證客數目創紀錄，還有按蓋洛普(Gallup)27日公布的民調，55%受訪者認為無證客是「重大威脅」，這些結合起來，讓興建邊界牆支持度來到新高。

前述民調支持興建邊界的數據，比起川普2016年展開選戰以來的任何時間點都要高。昆尼別克1月民調，支持度下降到47%，但即便如此，那個數字仍然比去年秋季的任何時間點都來得高。