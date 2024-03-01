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拜登、川普皆赴德州走訪美墨邊境 隔空互嗆

編譯廖振堯／綜合29日電
移民議題火熱，拜登總統（右二）29日與前總統川普不約而同都到德州邊境關切，短兵相接。（美聯社）
移民議題火熱，拜登總統（右二）29日與前總統川普不約而同都到德州邊境關切，短兵相接。（美聯社）

今年大選可能再度碰頭的拜登總統、前總統川普，皆於29日前往德州走訪美墨邊境，兩人都試圖從敏感的移民議題上切入，但角度不同：拜登試圖著眼共和黨人如何在川普號召下否決兩黨邊境安全協議，並向川普喊話，要和川普合作解決移民問題； 川普則批邊境亂象是「拜登入侵」和「對我們國家的惡意侵犯」。

川普批邊境亂象是「拜登入侵」

前總統川普在德州州長艾伯特陪同下視察美墨邊境，他與拜登同一天在德州隔空互嗆，都將...
前總統川普在德州州長艾伯特陪同下視察美墨邊境，他與拜登同一天在德州隔空互嗆，都將邊境失靈的責任怪罪對方。（路透）

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，這是拜登上任以來第二次視察邊境，上次是去年1月到艾爾帕索(El Paso)，這次則選在葛蘭德河(Rio Grande)的布朗斯維爾(Brownsville)鎮。

拜川二人在德州短兵相接，針鋒相對，也為移民議題快速加溫。拜登在演講中稱邊境管制迫切需要更多資源，呼籲川普與他一同支持國會通過邊境安全法案，別再召集共和黨人否決該法案。

拜登促共和黨要有骨氣解危機

拜登總統（左）29日赴德州走訪美墨邊境。（美聯社）
拜登總統（左）29日赴德州走訪美墨邊境。（美聯社）

拜登表示，國會共和黨人需要有點骨氣，「我們都知道這是美國有史以來最嚴厲、最高效的邊境安全法案，與其玩弄政治，為什麼不團結起來解決問題？」

白宮表示透過此200億元的兩黨法案，將增設100名移民法官、1500名海關和邊境保護局(CBP)人員、4300名庇護所官員、更多床位，也將安裝更多安檢機器，並在入境口岸檢測芬太尼(fentanyl)。但無證客湧入的可怕後果已經轉移，CBP指出現在有更多無證客在亞利桑納州和伊戈帕斯(Eagle Pass)等地跨境。

美聯社報導，川普這次造訪正是選在伊戈帕斯，在布朗斯維爾西北約325哩之處；川普抵達德州後對媒體表示，「邊境非常危險，我們會處理好它」。

伊戈帕斯是目前過境點數量最多的地點，當地民怨沸騰，已成為共和黨反抗聯邦政府邊境政策的大本營；無視最高法院命令而在薛爾比公園(Shelby Park)設置刀片刺網的州長艾伯特(Greg Abbott)也陪伴川普參觀，他看了之後表示「像是在打仗一樣」。

川普演講提到上月喬治亞州22歲護校大學生萊利(Laken Riley)慘遭殺害是野蠻行為所致，並說與她父母交談過，他們遭受了難以置信的打擊。

川普提出的移民提案比他在任期間的政策更加強硬，包括恢復和擴大有爭議的旅行禁令、對移民實施「意識形態篩選」、終止所有工作許可證、切斷為非法居留者提供庇護和交通的資金。

國家廣播公司新聞網1月的一項民調發現，登記選民中有57%認為川普更能解決處理邊境安全問題、22%認為拜登更好；但調查也發現只有31%相信川普會人道地對待移民，而48%相信拜登更人道。

前總統川普走訪美墨邊境，德州州長艾伯特(左)陪同。（路透）
前總統川普走訪美墨邊境，德州州長艾伯特(左)陪同。（路透）

川普 拜登 移民

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