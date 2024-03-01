德州最大野火燒逾4400平方公里 僅3%受控制 已知1婦亡

無人機拍攝的畫面顯示德州野火中的草原。（路透）

德州 北部的狹長地帶(Panhandle)野火29日繼續延燒，面積已超過1700平方哩(約4400平方公里)，成為德州歷來規模最大的野火，牧場住宅同遭殃；德州森林管理局表示，煙屋溪(Smokehouse Creek)野火和另一場野火合併燎原後，目前已控制的範圍僅達3%。

因為飄雪以及氣溫降低，這場野火的蔓延已遲緩下來，但仍有危險，隨時可能釀災致命，且已擴散到奧克拉荷馬州 。

美聯社報導，消防員似乎對它拿不出好辦法，氣象預報29日會飄雪降雨，氣溫僅華氏40多度，有機會在周末風勢增強氣溫回升前減弱火勢。雖然當局還沒說明起火原因，但一般相信，強風乾旱以及高溫是釀成這場野火的主要原因。

國家氣象局氣象學家史柯瑞 里(Samuel Scoleri)説，降雪量不到一吋，但濕度有利救火行動；預計雨雪停止後，乾旱與風勢1日就會恢復，2日、3日可能又變成有利火勢的天氣。

目前為止，已確知一名83歲老婦死於這場野火，可是火災蔓延地區仍廣，政府當局還沒統計出確切傷亡人數以及遭殃的田產及住宅。

德州緊急事故管理處處長季德(Nim Kidd)警告居民不要有錯誤的安全感，以為火勢不會再蔓延，目前的情況仍相當危急。

2006年東阿馬瑞友(East Amarillo Comlex)地區的大火肆虐1300平方哩的範圍(約3630平方公里)，造成13人死亡，是德州目前為止最慘烈的火災。

這個禮拜的大火在強勁風力助長下，在這人口稀少地區噴出長長的濃煙，遮蔽了視線，增加了從空中偵測損害情況的難度。

57歲的當地居民道尼(Greg Downey)餘悸猶存；他說，有一陣子根本什麼都看不清，一度認為大概逃不出去了。

斯廷內特(Stinnett)小鎮83歲女性布蘭肯希普 (Joyce Blankenship)是目前唯一確認死亡案例。她的孫子、弗里奇居民克薩達 (Lee Quesada) 26日從家中撤離時，火勢已逼近到只差兩棟房屋的距離。然後，克薩達想起住在21哩外的斯廷尼特鎮的83歲祖母布蘭肯希普，他在臉書弗里奇社區頁面發文詢問是否有人可以查看她的情況。

28日警察致電給他家人說，已在一棟被燒毀的屋內發現她的遺體。

州長艾伯特已經宣布60個郡為災區。拆解美國核子武器的工廠，因為火勢逼近，27日晚暫停運作，28日已恢復作業。