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民主黨10萬票投「未表態」 相當取得2黨代表票

編譯陳韻涵／綜合28日電

密西根州27日的初選中，逾10萬名密西根民主黨選民投下「未表態」(uncommitted)票，取得兩張黨代表票，削弱拜登獲得的票數，藉此抗議拜登政府對以哈戰爭的立場與支持以色列的政策；密州初選結果成為拜登尋求連任的警鐘，但拜登競選團隊表示不用擔心。

美聯社報導，拜登雖然以逾61萬8000張選票拿下密州，取得115張黨代票，但有超過10萬名密州民主黨初選選民投下「未表態」抗議票，高過預期。

拜登2020年大選以15萬4000張票拿下密州，而此次初選抗議票就有10萬多張，此結果讓民主黨擔憂。

「不表態」選票多來自密州東部城市迪爾伯恩(Dearborn)和罕垂馬克(Hamtramck)，密州的阿拉伯裔居民人口占比居全美之冠，而阿拉伯裔占前述兩城市人口近50%。

代表此一選區的國會眾議員特萊布(Rashida Tlaib)是首位當選眾議員的巴勒斯坦裔女性，特萊布等地方人士倡議透過「不表態」票，警告拜登；此活動策畫單位表示，原本對10萬張不表態票的期望極低，但27日的結果出乎意料的高。

拜登27日獲得115張黨代表票，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，「拜登感謝密州人昨日出門投票，確保其聲音被聽見，他很榮幸獲得逾80%民主黨票」。

尚皮耶表示，拜登的幕僚持續與阿拉伯裔接觸，「我們理解這有多麼攸關個人，而這種時刻特別難受」。

2012年時任總統歐巴馬尋求連任之際，不表態票將近2萬1000張，占總數的11%；2016年和2020年民主黨初選的不表態票共約2萬張，占比不到2%。

迪爾伯恩市長哈穆德(Abdullah Hammoud)表示，「昨日是徹底的勝利，這不僅是阿拉伯或穆斯林的議題，這已成為美國人的議題。」

哈穆德向拜登喊話，「我希望你傾聽我們的聲音，總統先生，選擇民主而非暴政」。

拜登 民主黨 眾議員

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