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川普詐欺案判賠4.54億 上訴須交足保證金 1億押金也不夠

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普面臨繳納巨額賠償金與上訴期間利息的龐大壓力，否則就要盡快變賣包括旗艦第五大道景點川普大廈的產業。圖為川普1月在紐約市法院出庭。(美聯社)
前總統川普面臨繳納巨額賠償金與上訴期間利息的龐大壓力，否則就要盡快變賣包括旗艦第五大道景點川普大廈的產業。圖為川普1月在紐約市法院出庭。(美聯社)

紐約州最高法院上訴庭(New York Supreme Court Appellate Division)法官辛格(Anil Singh)28日裁定，前總統川普金融詐欺民事案遭定罪，4.54億賠償金繳交程序在上訴期間不得暫停；路透分析，川普必須盡快籌足現金繳清賠償金，或先交保證金給法院進上訴，否則官司上訴期間名下財產恐遭扣押。

辛格裁決並未附帶意見書，裁決仍須獲得上訴庭全體法官審議通過；華爾街日報報導，估計程序將耗時數周。川普律師團尚未對辛格裁決發表評論。

川普遭控浮報房地產價值誤導銀行及保險公司的金融詐欺民事起訴案，被定罪後，紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)16日裁定賠償3.55億元，加上利息則為4.54億元。川普辯護律師團26日提出上訴，以恩格隆有「法律錯誤」或「事實錯誤」之嫌為由，要求上訴法院推翻判決。

紐約州法官恩格隆是川普的死對頭，裁罰巨額罰款。(路透)
紐約州法官恩格隆是川普的死對頭，裁罰巨額罰款。(路透)

恩格隆法官同時判決禁止川普未來三年在紐約州經營事業或申請銀行貸款，川普律師團28日稍早聲請延緩令(stay)則獲辛格批准。

辯護律師說，川普沒辦法交出賠償全額，希望能先押1億元保證金。辛格批准延緩令讓川普可以為籌措保證金申請貸款。但是，如果川普最後上訴失敗，而且無力繳交賠償金，擔保公司(bonding company)恐將承擔虧損。

位於紐約市曼哈頓第五大道的川普大廈是否會被川普變賣，支付罰款，各界關注。(美聯社...
位於紐約市曼哈頓第五大道的川普大廈是否會被川普變賣，支付罰款，各界關注。(美聯社)

身價數十億的川普經常誇耀個人財富，但辯護律師則向法官坦承，川普手邊並沒有足夠流動資金能夠支付賠償金或交保證金，如果上訴法院不願介入，川普勢必被迫將不動產低價賤賣(fire sale)。

對於非罰款的懲罰項目，辛格則願意給予川普更多空間。恩格隆原本裁定川普長子與次子未來兩年不得經營川普集團(Trump Organization)，對於川普集團申請貸款也訂定限制，辛格則為這些懲處措施裁定暫緩實施。華爾街日報分析，辛格為懲處鬆綁之後，川普為保證金申請貸款將變得更加容易。

國家廣播公司(NBC)報導，紐約州高等法院28日收到寄給恩格隆、內含可疑白色粉末的威脅信，雖然恩格隆及助理都未接觸到信函，法院還是採取緊急應變。紐約市警局說，一名法警拆信時發現有可疑白粉掉落，法警與另一名法院員工都接觸到粉末。

川普 貸款 紐約州

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