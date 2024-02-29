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解析密州初選 拜登處理加薩扣分 川普被高學歷排斥

記者顏伶如／綜合報導
在阿拉伯裔選民眾多的密西根州27日初選投票結果，「未表態」票超乎預期的多，顯示阿裔選民反對拜登總統的以色列哈馬斯政策，要求馬上加薩停火。圖為密州東部迪爾伯恩鎮的阿裔選民正在張貼海報。(路透)
在阿拉伯裔選民眾多的密西根州27日初選投票結果，「未表態」票超乎預期的多，顯示阿裔選民反對拜登總統的以色列哈馬斯政策，要求馬上加薩停火。圖為密州東部迪爾伯恩鎮的阿裔選民正在張貼海報。(路透)

2024年大選關鍵搖擺州密西根州初選結束，拜登總統、前總統川普均如外界預期輕鬆勝出；但華爾街日報28日分析，這場初選結果對雙方的競選團隊都帶來警示：拜登處理加薩(Gaza)問題的方式引起某些民主黨選民不滿，川普則遭到部分具大學以上學歷的共和黨員排斥，這些選民今年11月大選投票動向備受關注。

共和黨初選開始以來，在擁有四年制大學以上學歷的共和黨員之間，川普獲得支持度相對較弱。報導指出，密州初選結果再度凸顯相同問題。

密州當地政治領袖在初選前發動投下「未表態」(uncommitted)以抗議拜登，行動目標希望達到1萬張抗議票，27日晚間開票不久很快便超過2萬票，完成六成選票統計時，「未表態」選票將近7萬票，最後開票99%，得票10萬1100張票，得票率約占13.3%，比預期高出甚多。對照2012年前總統歐巴馬尋求連任時，密州初選則出現11%的「未表態」選票。

前任歐巴馬選舉團隊顧問、民主黨策略專家艾克斯洛德(David Axelrod)指出，密西根州在今年大選將是些微差距決定勝負的關鍵州。他表示，如果在這次初選投下抗議票的民眾，到了大選時不願參加投票，對於總統選舉鹿死誰手將造成關鍵影響。

艾克斯洛德指出，在這次初選投抗議票，對選民來說算是零成本(cost-free)，「到了今秋，如何投票將牽涉影響較為深遠的後果」。

前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)初選以來始終未能超越川普，密州初選之後則強調將繼續努力到3月5日「超級星期二」(Super Tuesday)。

計票結果顯示，高學歷密州選民較青睞的人選是海理，密西根大學(University of Michigan)與密西根州立大學(Michigan State University)所在地的英格漢姆(Ingham)、沃許坦納(Washtenaw)等郡，極高比率的大學學歷共和黨選民投給海理。

先前在新罕布夏州、南卡州初選當中，海理在獨立選民與中間選民之間較獲看好，如果共和黨在11月大選要贏過拜登，潛在搖擺選民(swing voters)的支持將成為不可或缺的助力。

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