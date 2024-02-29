法國墮胎權入憲 上議院批准法案 聯席會議投票後 總統承諾簽署

法國擬將婦女墮胎權載入憲法。圖為巴黎婦女28日舉著「我的身體，我的子宮，我的選擇」的標語集會，支持議會推動的相關法案。(路透)

法國上議院28日批准一項將婦女墮胎 權載入憲法的法案，替總統馬克宏 為應對美國墮胎權緊縮所承諾的立法廓清關鍵障礙。

法國下議院於1月以壓倒性多數通過這項提案，繼28日表決通過後，現在這一法案將送往兩院的聯席會議，預計下周能夠以五分之三的多數票通過。

馬克宏在28日在表決後表示，他的政府致力於「將婦女墮胎權載入憲法，使其不可逆轉」他在X平台發文說明，3月4日將召開聯席會議最終表決。

馬克宏政府希望修改憲法第34條，明確規定「法律決定行使婦女墮胎自由的條件，這是獲得保障的」。

上議院以267票贊成、50票反對通過該法案，司法部 長杜彭莫瑞提(Eric Dupond-Moretti)稱這是歷史性的投票，「上議院為女性權利寫下新的一頁」。

法國議會的主要政黨均未對墮胎權提出質疑，墮胎權於1975年除罪化。

政府在該法案的引言中指出，墮胎權在美國受到威脅，美國聯邦最高法院於2022年推翻擁有50年歷史的保障墮胎權判例。

導言指出：「不幸的是，這並非單一事件，在許多國家，甚至是在歐洲，有一些思潮不惜任何代價阻礙婦女依照自己意願終止妊娠的自由。」

波蘭去年縮緊本已具限制的墮胎法，引發抗議；波蘭憲法法院於2020年裁定，婦女在幾種胎兒嚴重發育異常的情況下不得終止妊娠，包括唐氏症。