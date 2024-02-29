退休基金大漲 百萬元退休金帳戶增加11%

退休基金大漲，讓擁有401(k)退休金的美國人的帳戶也水漲船高，有更多退休者進入百萬俱樂部。（美聯社）

富達投資 (Fidelity)指出，旗下401(k)退休 帳戶結餘創下兩年新高，更多美國人如今已晉升百萬退休資金俱樂部；該公司27日公布報告指出，截至2023年底的統計顯示，美國勞工當中有37%為退休帳戶增加供款率(contribution rate)，資金達到100萬元的退休帳戶，數量增加大約11%。

福斯商業新聞網(Fox Business)報導，持有401(k)退休帳戶的民眾，這陣子可能發現資金出現10%以上成長。

報告指出，雖然消費者依然面臨數十年來最嚴重的通貨膨脹壓力，美國勞工401(k)退休帳戶現在平均結餘卻創下兩年來新高點。

富達投資職場投資部總監雪倫‧布羅維里(Sharon Brovelli)在新聞稿中表示，對於擁有退休帳戶存款的民眾來說，去年畫下精彩句點。她說，從市場穩定、經濟事件等面向看來，2023年有令人振奮的高峰，也有讓人失望的低潮，「然而，值得欣慰的是，許多擁有退休存款帳戶的民眾把眼光放遠，一路走來始終保持把錢放進戶頭的習慣，如此定力將能打造安穩的財富未來」。

2023年底，擁有401(k)退休帳戶的民眾，有78%供款率高到足以獲得雇主相對提撥。

然而，日前公布調查顯示，退休族當中有46%對於萬一退休存款用罄該如何因應毫無準備，退休族裡有66%認為美國面臨著「退休危機」。

許多專家估計，擁有100多萬元存款將可以讓退休生活過得舒適，但具體數字取決於民眾自身的財務狀況。

富達投資先前報告指出，30歲民眾最好存有年薪一倍以上的退休儲蓄 ，40歲時退休儲蓄應有年薪的三倍，50歲時要有六倍，60歲時有八倍，67歲時退休儲蓄應壯大到年薪的十倍。

富達投資領導思維職場投資部副總監夏姆瑞爾(Michael Shamrell)說，民眾必須對於資產分配覺得安心，對於退休帳戶的供款率也要覺得自在。夏姆瑞爾說，建議所有存款的儲蓄率應占收入15%。

他表示，民眾可以用薪水倍數做為退休存款目標，而不是用某些不切實際的特定數字。