密州初選／拜登、川普雙雙過關 選民動向備受兩黨關注

搖擺州密西根州27日舉行初選，拜登和川普皆勝出。（美聯社）

美國密西根州 今天舉行兩黨總統提名初選，民主黨 籍的現任總統拜登 和共和黨參選人川普雙雙取勝，然而誰能在11月大選順利拿下這個搖擺州，兩人都有理由感到擔憂。

美聯社報導，有不少人在密西根州民主黨初選投下「不表態」，顯示拜登對於以色列與哈瑪斯戰爭的處理，讓許多選民大感不滿，恐衝擊他競選連任之路。而川普雖以大幅度贏得密州初選，但對手海理（Nikki Haley）的支持率再次表明，一些共和黨選民對於再給川普4年執政時間可能心存疑慮。

美聯社整理出密西根州兩黨總統提名初選的重要看點：

川拜兩人離獲得黨內提名又近了一步

在「超級星期二」（Super Tuesday）登場前，密州初選是關鍵一戰，雙方都密切關注這個搖擺州對11月大選的影響。

拜登如今已在南卡羅來納州、內華達州和新罕布什爾州初選擊敗不太知名的參選人，而今天的投票結果顯示，他在密西根州聲勢依舊無人能敵。

川普則在共和黨初選取得5連勝，其中包括前美國駐聯合國大使海理家鄉南卡羅來納州。在15州和一個美國領地同時舉行共和黨初選的「超級星期二」登場時，他將以壓倒性優勢鎖定提名。

川普在2016年大選拿下密西根州、威斯康辛州和賓州被劃歸民主黨票倉的所謂「藍牆」州。在密州共和黨初選前，川普預期自己將取得重大勝利。

不滿拜登政府處理加薩衝突 民主黨選民投下「不表態」

白宮在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）衝突的立場，讓許多民主黨選民大為不滿，也讓密州民主黨初選成為選戰焦點，因為這裡是全國阿拉伯裔美國人最集中的地方。

隨著部分選民在選票蓋下「不表態」，讓憤怒的聲音變得更加響亮。拜登在民主黨初選中仍占據主導地位，但他在2020年大選以不到3%的領先優勢贏得密州，這樣的結果恐令人擔憂。若他想贏得連任，恐承受不起在今年大選丟掉密州。

長期追蹤密西根州政治的民調專家庫茲巴（Richard Czuba）表示，「不表態」票數需達到20至30個百分點，民主黨才會擔心這對11月大選的影響。

外界預料，「不表態」選票大多來自密州東部城鎮迪爾伯恩（Dearborn）和罕垂馬克（Hamtramck），阿拉伯裔美國人占這兩地人口近一半。2020年，拜登以大約3比1的領先優勢贏得迪爾伯恩，以5比1的領先優勢贏得罕垂馬克。