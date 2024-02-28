密州民主黨初選 檢視拜登中東外交政策

拜登1月赴密州與選民搏感情，玩起自拍。（路透）

拜登 總統在密西根州初選並未面臨挑戰者，輕鬆勝選，但密州身為2024年11月大選關鍵搖擺州，這場選舉等於當地選民給拜登外交政策的打分數的機會。

以哈戰爭爆發後，拜登對以色列力挺到底的態度、加薩 (Gaza)發生人道危機，引發阿拉伯裔選民、穆斯林選民強烈反彈。華爾街日報分析，密州初選觀察重點在於民主黨是否警覺到拜登中東政策恐成選情看壞的痛腳。

某些密州政治領袖選前呼籲民眾在選票圈選「未表態」(uncommitted)，做為對拜登總統表達抗議。密州有著全國人口占比最高的阿拉伯裔居民，迪爾伯恩(Dearborn)城市人口絕大多數為阿拉伯裔，除了市長為阿拉伯裔，國會代表則是巴勒斯坦 裔的民主黨聯邦眾議員特萊布(Rashida Tlaib)，兩人都支持為拜登投下抗議票的活動。

「美國－阿拉伯反歧視委員會」(American-Arab Anti-Discrimination Committee)全國執行主任亞尤布(Abed Ayoub)指出，支持巴勒斯坦的聲音在全國各地都遭到抑制，巴勒斯坦社區民眾的憂慮基本上一直被拜登政府忽視；該委員會在密州初選推動投下「未表態」。

拜登挺以色列的立場也逐漸影響他的選情。圖為要求拜登力促以哈停火的示威者。（路透）

亞尤布表示，抗議票行動反映社區民眾長期遭到噤聲的情緒累積，我們透過選票發聲，「這是他們沒辦法讓我們保持沉默的途徑，他們不能禁止我們透過投票表達意見」。

以色列2023年10月7日遭到哈瑪斯(Hamas)突襲造成1200人死亡，以色列回擊與哈瑪斯交火以來，加薩情勢惡化引起國際社會憂慮，230萬加薩居民絕大多數頓時流離失所，連基本醫療都無法取得。巴勒斯坦當局指出，開戰以來累計死亡人數將近3萬人，婦孺占絕大多數。