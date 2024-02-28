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泰勒絲是否會「公開支持」？拜登笑答：這是機密

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統（左）26日參加脫口秀主持人邁耶斯的節目，不僅強攻川普也有高齡問題，並藉此展現他的機智，拉近和年輕人的距離。（美聯社）
拜登總統（左）26日參加脫口秀主持人邁耶斯的節目，不僅強攻川普也有高齡問題，並藉此展現他的機智，拉近和年輕人的距離。（美聯社）

流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)和拜登總統之間有「陰謀」嗎？面對這個坊間流傳耳語，拜登26日在一場深夜脫口秀節目中，一笑置之。在被問道泰勒絲是否會在2024年大選中支持他、兩人是否「勾結 」時，拜登有備而來地笑答： 「你從哪裡得到消息？這是機密。」

拜登26日上了國家廣播公司(NBC)「賽斯邁耶斯深夜秀」(Late Night with Seth Meyers)，主持人開玩笑地提到，最近民調顯示，18%國人認為拜登和泰勒絲正以某種方式「合作」。邁耶斯問拜登：「你能證實或否認你和泰勒絲之間有陰謀嗎？」。

總統高興地指出，廣受年輕人喜愛的泰勒絲在2020年支持過他。邁耶斯問道：「你認為這會再次出現嗎？」拜登笑答：「我跟你說過啦，這是機密。」

拜登的記憶力和精神敏銳度不久前在一份特別檢察官報告中受到質疑，81歲的他，顯然想透過在脫口秀亮相受訪，與年輕人建立連結、消除人們對他年齡過大的擔憂。

拜登在節目中不忘點出他的潛在共和黨對手、77歲的前總統川普，年齡與他相近，也發生過幾次口誤。

拜登說：「你得看看另一個人。他年紀和我差不多，但他甚至不記得他妻子的名字。」拜登指的是川普最近出席保守派政治行動會議(CPAC)，被人認為在會中提到妻子梅蘭妮亞(Melania)時，說成了「梅賽德斯」。川普叫錯的名字可能是他在白宮時期的公關梅賽德斯·施拉普 (Mercedes Schlapp)，她也是CPAC策畫者之一。

拜登試圖比較他與川普在墮胎等議題的政策差異，化解人們對他年齡的擔憂。拜登支持婦女墮胎權；川普素來為自己任命了三位最高法院保守派大法官自豪。最高法院在這三位大法官助陣下，廢除了保障全國墮胎權的羅訴韋德案。

拜登說道：「真正有關係的是你的想法有多陳舊。我的意思是，這傢伙想把我們拉回過去，他想讓我們回到羅訴韋德案，回到美國過去立場堅定的諸多議題上」。

拜登 泰勒絲 川普

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