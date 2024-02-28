拜登稱以哈「齋戒月」前停火 內唐亞胡打臉：戰到完全獲勝

以哈戰事膠著，也衝擊拜登選情。拜登雖然連日釋放以哈即將達成停火協議的訊息，卻被以色列潑了冷水。（路透）

拜登 總統表示，以色列 已同意一旦巴勒斯坦 好戰組織哈瑪斯(Hamas)釋放人質，以國可以在伊斯蘭聖月「齋戒月」(Ramadan)前停火，讓本周奔走想斡旋出停火的各造加添壓力；以國官員表示拜登此言，加上預測3月10日可達成停火，讓他們感到驚訝。

華爾街日報(WSJ)27日報導，一些參與停火談判的人對拜登所言表示懷疑；調停停火的是卡達與埃及兩國。

拜登搶在密西根州民主黨初選前發言；而親巴勒斯坦活躍人士及年輕人敦促選民投票表示「尚未決定」，而非投給拜登。拜登要取得民主黨提名幾乎沒有競爭，但批評人士想對他的親以立場表達不贊成，同時展現反戰運動的力量，引發民主黨憂慮。

白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)後來表示，總統對齋戒月前達成協議的發言，象徵「他對我們能完成此事感到樂觀」，但柯比表示協議尚未達成，談判團隊仍十分努力在談，相信正接近有成。

拜登發言時向以國當權派釋出警告，點出以國國家安全部長班吉維爾(Itamar Ben-Gvir)，說以國假如還維持「保守到不可思議的政府」，極右派議員如班吉維爾仍在位，以色列「勢將喪失全世界的支持」。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)回應拜登發言時表示，自己致力於營造對以國的支持，減緩停戰壓力；他也指出最近民調顯示，達八成美國民眾在以巴戰爭中支持以方，「這一點讓我們更有力量進行當前戰爭，直到完全獲勝」。

美國、以色列及阿拉伯調停人把伊斯蘭齋戒月視為達成停戰的關鍵截止日，停火數周，延緩以國對加薩地區最南城市拉法(Rafah)進攻的計畫。近些年來，齋戒月成為以國與巴勒斯坦人暴力引爆的時間點；許多人擔憂加薩目前的激烈戰鬥會引發其他地方的衝突。