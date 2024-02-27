盼以哈談判本周末前達協議 拜登：下周一可望停火

以哈戰爭終於再現曙光，拜登總統（左）26日透露雙方可望在一周內協議停火，交換人質。圖為拜登去年10月與以色列總理內唐亞胡(右)會談。（美聯社）

以哈衝突持續，以色列 堅持除非消滅哈瑪斯 ，否則不會結束戰爭；哈瑪斯則說若沒有達成停火協議，便不會釋放人質，如今雙方的僵局似將緩解；拜登 總統26日表示，交戰雙方在卡達的談判中似乎即將有結果，本周末前有望達成協議。

路透報導，拜登在訪問紐約期間向記者透露，他希望幾天內便能開始停火，被問及預計何時開始時，他說希望在周末初、周末結束前啟動。拜登說：「我的國安顧問告訴我，我們已經很接近了，但還沒有完成。我希望到下周一我們就能實現停火。」

以批哈要求天方夜譚

一位消息人士稍早表示，以色列代表團已飛往卡達建立一個支持談判的行動中心，其任務將包括審查哈瑪斯希望通過釋放人質換取的巴勒斯坦武裝分子名單。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)稱已準備好達成協議，但哈瑪斯應放棄「天方夜譚般」的要求，「如果可以的話，我們顯然希望達成協議，這取決於哈瑪斯。」

面對美國停戰壓力，內唐亞胡堅稱對拉法(Rafah)攻擊仍在計畫中，在全面勝利的目標下，無論是否達成人質協議都會攻擊，但同時也有平民撤離計畫。

哈斥以不斷拖延停火

以色列、哈瑪斯雙方皆派員在卡達透過其他調解方進行談判。哈瑪斯領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)在會見卡達國王塔米姆(Tamim bin Hamad Al Thani)後，表示哈瑪斯努力支持結束戰爭，指責是以色列不斷拖延，讓加薩人民不斷在圍困下喪命；他說，不會允許敵人利用談判掩護這些罪行。

哈瑪斯發言人祖赫里(Sami Abu Zuhri)26日稱任何停火協議都需要「確保結束侵略、撤回佔領地、返回流離失所人民、讓援助物資進入、重建避難所設施」。

美國、埃及、以色列情報部門負責人和卡達首相23日於巴黎舉行會議，拜登政府一位高階官員向CNN透露一些主要障礙已經解決，哈瑪斯要求以色列必須釋放的巴勒斯坦囚犯數量已經下降。

協議將分多階段實施

一位熟悉討論情況的消息人士證實，哈瑪斯在第一階段達成協議前立場軟化。參與討論的人士表示，協議可能會分多階段實施，初步協議可能會先停火六周，釋放一批以色列老人、病人、婦女及兒童人質，換取較最初要求更少的巴勒斯坦囚犯。