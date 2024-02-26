布局日後總統大選？海理連4敗仍參選到底 備戰密州初選

前聯合國大使海理表示不會退選，將參選27日的密西根州共和黨總統初選。(美聯社)

南卡羅來納州 24日共和黨總統初選，川普 大勝，海連續吞下四場敗戰，幕後支持者開始信心動搖，不過海理的募款依然有百萬進帳，隔天轉往密西根州繼續備戰；但最重要的後援組織的轉進動作，引起外界諸多揣測，質疑海理另有打算，無心參選到底。

據美聯社報導，海理在南卡州敗選後，收到「草根支持者」(grassroots supporters)100萬元捐款，因此25日前往密西根州造勢，堅持參選到底，無視黨內同志提出的退選呼籲。

但海理連四敗後，另一重要金主、幕後支持團體「美國人追求繁榮行動」(Americans for Prosperity Action)似已失去信心。

據流出的備忘錄內容顯示，該團體的資深顧問賽德爾(Emily Seidel)表示，雖然「堅定支持」海理，但決定「將資源集中可以發揮作用之處」；換言之，經費將用於贊助國會議員選舉，而非海理的總統初選。

今日美國報導，海理吞下南卡州敗戰後強調：「接下來10天還有21州與地區投票，選民應該有真正的選擇，而非蘇聯單一候選人選舉，所以我有責任要給選民機會。」執意參加黨內初選，直到3月5日「超級星期二」。

根據RealClearPolitics民調顯示，海理領先拜登 5個百分點，而且同一民調，川普支持率只比拜登多2個百分點，加上川普的浮誇言論與官司纏身，可能流失郊區婦女票，海理選戰經理人安克尼(Betsy Ankney)指出：「這就是川普2016年當選以後，共和黨經常選舉失利的原因。」

同時海理以自己52歲壯年，凸顯77歲的川普以及81歲拜登是「兩位年邁老人」，呼籲世代交替的重要性，她說：「可以正常執政就是大家想要的，尤其年輕世代想了解什麼叫做正常。」

截至上月底，海理競選帳戶有1300萬元，雖然遠不及川普3000萬元，但足以讓海理繼續參選，海理前資深幕僚戈佛雷(Rob Godfrey)表示：「只要海理的資源足夠讓她投入選戰，讓她能夠和選民面對面，她就會繼續參選。」

海理堅持初選的決心，令外界質疑她意在爭取未來的總統大選，明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)也公開表示，如果海理獨立參選，願意和她搭檔。

海理並未排除此一可能，但也未表態支持，她說：「大家都說我是為未來總統大選而布局，但如果是基於虛假理由參選，我早就退選了。」