首場搖擺州初選27日密州登場 「超級星期二」前關鍵一役

拜登總統在27日的密西根州民主黨總統初選沒有對手，但當地阿拉伯裔民主黨選民反對拜登的中東政策，持觀望態度。圖為拜登總統23日在白宮出席活動。(美聯社)

密西根州初選27日即將登場，這是3月5日十多州初選同時登場「超級星期二」(Super Tuesday)之前的最關鍵一役，密西根州是2024年大選的搖擺州，初選結果如何備受矚目。

尋求連任的拜登 總統處理以哈衝突在黨內引發不同意見，密州初選將是選民給拜登打分數的考驗時刻。共和黨 初選始終一路領先的前總統川普 ，被看好同樣在密州初選輕鬆勝出，獲得共和黨提名幾乎十拿九穩。

2016年大選，川普在密州以微幅差距勝選，成為1988年之後再度出現共和黨候選人拿下密州的新紀錄，贏得密州讓川普問鼎白宮之路彷彿吃下定心丸。拜登則在2020年大選贏回密州，阻斷了川普的連任希望。

美聯社分析，密州初選的主要看點包括：

＊拜登表現如何

雖然拜登在黨內並未面臨重要挑戰者的競爭，但密州初選開放選民圈選「未表態」(uncommitted)，這項選項被某些民主黨員視為對拜登投下抗議票的機會。

密州有著頗高比率的阿拉伯裔選民，讓拜登的初選得票率表現帶來考驗。拜登面臨越來越龐大的壓力，必須要以色列與哈瑪斯(Hamas)戰爭找出解決之道並達成永久停火協議，某些密州官員紛紛加入宣傳，呼籲選民在初選時投下「未表態」。

如果「未表態」選項得票率超過10%，對拜登將是大選選情不妙的一記警訊，透露民主黨核心選民今年11月將不會為拜登盲目投票相挺。

＊海理是否造成影響

前南卡羅來納州州長海理24日在家鄉的初選敗給川普，但她25日在奧克蘭郡(Oakland County)舉辦造勢活動，26日將在大湍市(Grand Rapids)舉辦另一場造勢，這兩個地點都有著人口密集、有著不同路線共和黨員聚集、獨立選民眾多等特點。不過，在密州其他地區，選民絕大多數較青睞川普。

＊共和黨權力鬥爭