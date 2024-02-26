我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

憂川普上台報復 批評者紛準備做好走人措施

編譯盧炯燊／綜合25日電
前國家安全會議(NSC)陸軍中校維德曼2019年曾在川普首次遭國會彈劾的聽證會上作證，他的妻子現在正儲錢準備逃離美國。(路透)
前國家安全會議(NSC)陸軍中校維德曼2019年曾在川普首次遭國會彈劾的聽證會上作證，他的妻子現在正儲錢準備逃離美國。(路透)

前總統川普的競選活動裡，復仇是一股暗流，他去年在一個活動裡揚言「對於那些背叛的人來說，我就是你們的報應。」

川普志切重返白宮，說法是他「王者歸來」要向民主黨人展開大報復，然而更多批評過川普，又或在訴訟裡指證過川普的人，擔心若他贏得競選，自己將成為報復目標。

全國廣播公司(NBC)記者採訪十多名因種種原因而與川普發生過衝突的人士，發現大部分都擔心川普一旦重掌政權，會利用公權力來懲罰他們，因而不得不作好保護自己的措施。

例如2019年曾在川普首次遭國會彈劾的聽證會上作證、現已退休的前國家安全會議(NSC)陸軍中校維德曼(Alexander Vindman)直指川普在電話裡，以援助為籌碼向烏克蘭總統澤倫斯基施壓，要求協助調查政治對手以營造對自己的有利的政治條件，他的妻子現在正儲錢準備逃離美國。

另一個是川普的前私人律師柯恩(Michael Cohen)，說若對方再入主白宮，他會即時到其他國家。從川普經商時期開始，柯恩長年協助處理各種事務及為他「擋子彈」，包括向成人女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付一夜情封口費。

川普時代的白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)，因出書大爆川普「可怕」的脾氣細節引起他的不滿，現在也憂慮遭秋後算帳。

儘管川普上月接受福斯新聞訪問時表示，身為總統沒有時間報復，但批評者認為，川普無須下達報復命令，他的屬下也自會揣摩上意懂得怎樣做。

當然並非所有人都有所畏懼，曾給川普指為失敗者的前司法部長巴維理(William Barr)向NBC說，他是「零擔憂」。

喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)肯定是最大目標，他拒絕川普要求改變喬州對他選舉失利的結果。但他無所擔心，同時質疑川普上台後可以做到些甚麼，因為敵人名單太長了。

話得說回來，儘管妻子要儲錢準備走人離開美國，但維德曼表明準備好為法治而戰，同時相信報復是不會發生的，無須杞人憂天。

川普 白宮 喬州

上一則

拒付官司費 RNC擬先切割川普 提名後再合作

下一則

布局日後總統大選？海理連4敗仍參選到底 備戰密州初選

延伸閱讀

自由派與保守派大法官稱：最高院不會因政治分裂

自由派與保守派大法官稱：最高院不會因政治分裂
憂川普重返白宮會清算「批川者」籌錢準備逃離美國

憂川普重返白宮會清算「批川者」籌錢準備逃離美國
川普拿下南卡羅來納州初選 4大重點一次看

川普拿下南卡羅來納州初選 4大重點一次看
川普重現誰是接班人金句 嗆11月大選「開除拜登」

川普重現誰是接班人金句 嗆11月大選「開除拜登」

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
4月1日起將調漲入籍規費及綠卡費用。（美聯社）

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

2024-02-21 04:44
專家預估，台海一旦爆發戰爭，將導致兩岸人口都面臨雪崩危機。（新華社）

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

2024-02-21 17:15
外界相當期待川普的副手人選。（歐新社）

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

2024-02-23 09:49
選擇適當的橄欖油並注意其新鮮度對於獲得最大的健康益處至關重要。（Pexels）

快看世界／橄欖油健康 但大多數人不知道如何挑選

2024-02-23 17:02
與中國政府關係密切的安洵信息公司，疑遭自家人洩密，將海外網攻的手法曝光，包括台灣、英國、北約等都曾遭其滲透。（美聯社）

上海安洵機密外洩 中國駭客網攻內幕曝光

2024-02-22 01:30

超人氣

更多 >
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示