憂川普上台報復 批評者紛準備做好走人措施

前國家安全會議(NSC)陸軍中校維德曼2019年曾在川普首次遭國會彈劾的聽證會上作證，他的妻子現在正儲錢準備逃離美國。(路透)

前總統川普 的競選活動裡，復仇是一股暗流，他去年在一個活動裡揚言「對於那些背叛的人來說，我就是你們的報應。」

川普志切重返白宮 ，說法是他「王者歸來」要向民主黨人展開大報復，然而更多批評過川普，又或在訴訟裡指證過川普的人，擔心若他贏得競選，自己將成為報復目標。

全國廣播公司(NBC)記者採訪十多名因種種原因而與川普發生過衝突的人士，發現大部分都擔心川普一旦重掌政權，會利用公權力來懲罰他們，因而不得不作好保護自己的措施。

例如2019年曾在川普首次遭國會彈劾的聽證會上作證、現已退休的前國家安全會議(NSC)陸軍中校維德曼(Alexander Vindman)直指川普在電話裡，以援助為籌碼向烏克蘭總統澤倫斯基施壓，要求協助調查政治對手以營造對自己的有利的政治條件，他的妻子現在正儲錢準備逃離美國。

另一個是川普的前私人律師柯恩(Michael Cohen)，說若對方再入主白宮，他會即時到其他國家。從川普經商時期開始，柯恩長年協助處理各種事務及為他「擋子彈」，包括向成人女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付一夜情封口費。

川普時代的白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)，因出書大爆川普「可怕」的脾氣細節引起他的不滿，現在也憂慮遭秋後算帳。

儘管川普上月接受福斯新聞訪問時表示，身為總統沒有時間報復，但批評者認為，川普無須下達報復命令，他的屬下也自會揣摩上意懂得怎樣做。

當然並非所有人都有所畏懼，曾給川普指為失敗者的前司法部長巴維理(William Barr)向NBC說，他是「零擔憂」。

喬州 州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)肯定是最大目標，他拒絕川普要求改變喬州對他選舉失利的結果。但他無所擔心，同時質疑川普上台後可以做到些甚麼，因為敵人名單太長了。

話得說回來，儘管妻子要儲錢準備走人離開美國，但維德曼表明準備好為法治而戰，同時相信報復是不會發生的，無須杞人憂天。