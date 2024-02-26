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漁船翻覆案／中方先出動海警 再派漁政執法船

台灣、中國新聞組／綜合報導
圖為駐守廈門、漳州海域的福建海警三支隊早前海訓資料照。（中新社）
圖為駐守廈門、漳州海域的福建海警三支隊早前海訓資料照。（中新社）

台方在金門「禁止、限制水域」，北京當局則趁這次海上衝突，稱所謂「禁止、限制水域」根本不存在。

繼福建海警25日宣布組織「艦艇編隊」在金門附近海域開展執法巡查後，主管中國的漁政的農業農村部25日傍晚也宣布，為維護金廈海域漁業生產秩序，在金廈海域開展漁業執法。

中國農業農村部表示，當前正值漁業旺季，福建省漁業漁政部門將根據需要進一步加強海上執法力量，開展「常態化漁業巡航」執法行動，保障漁民合法權益和生命財產安全。

據了解，每年入冬後，台灣金門海域就進入黃魚、白鯧等高價魚類汛期，這段期間金門翟山、猛虎嶼及復國墩海域常有中國漁船越界捕撈，在金門當地漁民要求下，台方海巡即會展開強勢取締作為。

本月14日台灣海巡取締越界中國漁船釀成二死事件後，案件持續延燒，中國國台辦發言人朱鳳蓮於17日聲稱，兩岸漁民自古以來在金廈海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

國台辦這番公開宣示，有分析認為形同正式通告福建漁民，可以自由進出金門海域捕魚。如今，福建海警、漁政雙雙派出艦艇護漁，是否會導致台方在金門「禁止、限制水域」自此消失，以及大批福建漁船湧入金門海域加入捕撈高價魚類行列，進而引發金廈海域乃至台海情勢再升高，值得台方密切關注。

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