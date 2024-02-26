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漁船翻覆案／金門人怨陸委會 把小事搞成大事

記者蔡家蓁、張睿廷／綜合報導
國民黨立委陳玉珍。（記者張睿廷／攝影）
國民黨立委陳玉珍。（記者張睿廷／攝影）

兩岸持續在金門展開密集協商，台灣海巡署長周美伍赴金門坐鎮拉高官方層級，中國談判代表仍是晉江紅十字會。金門紅十字會前總幹事許金象說，類似案件紅十字會與金門縣府處理起來很有經驗，台方拉高層級由陸委會主導，形成官方對民間的談判局勢，在「面子不可失」的大前提下，陸委會姿態不能低，跟家屬恐難達成共識，但他提醒「此案切勿等閒視之 」。

據了解，此案一開始，金門跟晉江紅十字會「紅會對紅會」已著手協商，但台灣陸委會強勢介入主導，刻意將金門紅十字會排除在外，僅表示「若有需要幫忙的地方，會打電話」，之後就石沉大海；金門地方人士埋怨陸委會硬生生把小事搞成大事，難以收場，還可能讓全民埋單付出高額慰撫金，甚至還有賠償金。

台灣金門縣議員董森堡說，雙方談判或許可以思考公開透明化，並由第三方公證單位參與，以免公說公有理、婆說婆有理，最後導致問題無法解決，畢竟亡者的後事還是要處理。

雙方談判會場外，記者詢問「署長有沒來開會、今天進度討論什麼？」台灣海巡署副署長許靜芝僅說「謝謝」；當被詢問「有沒初步共識、今天會不會解決？」許靜芝仍微笑表示「審慎樂觀」；下午則說「繼續努力」，但神情輕鬆，與前兩天完全不同。

金門立委陳玉珍25日表示，以現階段的兩岸僵局來看，關係冰封，尤其紅十字會經常透過小三通，緊急救難台商回到台澎金馬，如果經由這次溝通，啟用這樣的對話模式，對兩岸關係是好的。

陳玉珍說，政府多年前採購密錄器，原來數量是足夠的，但蔡英文政府推動「抗中保台」，禁用中國製產品後，台方沒有那麼多密錄器；台灣海巡相當辛苦，如無密錄器，海巡隊員們難以保護自己。

蔡英文

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