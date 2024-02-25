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誰當選都一樣 美對中經濟政策料將更趨強硬 分析家：華盛頓會更加鷹派

中央社／華盛頓24日綜合外電報導
在拜登總統領導之下，美國對中國的政策從針鋒相對的關稅和強硬策略，轉向技術與投資限制，更鎖定特定領域，但維持一貫強硬。（路透）
在拜登總統領導之下，美國對中國的政策從針鋒相對的關稅和強硬策略，轉向技術與投資限制，更鎖定特定領域，但維持一貫強硬。（路透）

拜登總統領導之下，美國對中國的政策從針鋒相對的關稅和強硬策略，轉向技術與投資限制，更鎖定特定領域，但維持一貫強硬。

法新社報導，儘管民主黨和共和黨有其差異性，但分析家預期，無論是拜登連任還是前總統川普回鍋，華盛頓對北京的態度只會更加強硬。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）高級研究員梅澤（Joshua Meltzer）表示：「我認為華盛頓的壓力絕對是朝著一個方向，那就是更加鷹派。」

拜登大致維持了川普時代的關稅，推出出口管制來限制北京購買和製造某些高階晶片的能力。

官員們還希望在促進潔淨能源供應鏈等關鍵領域更加自立，在資料流方面預料也會採取進一步行動。

梅澤告訴法新社：「目前面臨來自國會壓力，要求採取更多行動。」

曾任川普時代貿易代表幕僚長的King＆Spalding律師事務所合夥人葛里爾（Jamieson Greer）認為，華盛頓現在有兩派陣營，一派把中國視為對經濟、國安或兩者皆是的生存威脅，認為有理由採取強有力且廣泛的保護措施，另一派則對高估中國威脅抱持謹慎態度，也對強硬的貿易和經濟措施憂心忡忡。

但這兩個陣營都認同與中國相關的風險，這是近十年來更為明顯的轉變。

然而專家一致認為，拜登或川普第2任期，兩人政策應該會有所差異。

梅澤說，拜登政府預料不會與中國達成協議，但川普政府傾向利用美國的影響力促成改變中國行為的協議。

如果川普當選，鑑於他提議對中國商品徵收超過60%的關稅，有人預計他會對中國徵收更高的關稅，此舉可能招致中國報復，導致世界兩大經濟體之間的貿易陷入停滯。

川普 拜登 關稅

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