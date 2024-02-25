川普在CPAC自稱「政治受難者」 大選將是民主黨審判日

前總統川普24日在CPAC演講中聲稱自己受到拜登政權的政治迫害，是「政治受難者」，並稱2024年總統大選將是民主黨的「審判日」。(歐新社)

前總統川普 24日宣稱，他是「政治受難者」、異議人士，2024年總統大選將是民主黨的「審判日」；另外，川普23日稱自己被起訴而拍下刑事檔案照(mug shot)，讓非裔 選民更加支持他；唯一仍挑戰共和黨提名的川普對手海理(Nikki Haley)表示，川普此說「令人作嘔」，非裔領袖及民主黨全代會(DNC)則批川普的說法涉種族歧視 。

每日郵報(Daily Mail)報導，川普是房地產開發商、前總統、被告、共和黨提名領先者，現在他在保守派政治行動大會(CPAC)上，又再封自己新的頭銜：異議人士。

川普的助理們表示，川普自封異議人士，對攻打民主黨的拜登總統十分重要；川普表示投票給他，就能重返自由、取得掙脫暴政的護照，另逃脫拜登及拜登團夥飛速掉進地獄的狂飆。

面臨四件刑案指控的川普上周起自比為日前身亡的俄國反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)，他在CPAC上表示，自己站在這兒不僅是前總統、可能的未來總統，還是自豪的政治異議人士。

華盛頓郵報報導，川普23日來到南卡州向非裔選民拉票，多次提到自己面臨91項刑事罪名，堪比國家刑事司法系統不公平對待少數族裔，「很多人說正因如此，非裔民眾喜歡我，原因在他們受害、被歧視十分嚴重」。

川普還提到自己去年夏天在喬治亞州被起訴犯下意圖推翻該州2020年總統選舉結果，而被拍下刑事檔案照，就這一點，非裔現在對他熱情很多，比其他族裔更能接受他被拍下刑事檔案照，11月選舉會支持他，因為目前他可以體會非裔穿著T恤拍刑事檔案照。他表示，非裔被拍刑事檔案照更甚於其他人，而自己是為了非裔才被起訴。

對於川普對保守派非裔如此說，海理表示「噁心透頂」，但川普只能靠讀卡機，所以只能噴這種口水；伴同川普就會發生這種紊亂；這種冒犯由南卡州初選到11月普選，天天會發生。海理表示，正因如此她才說川普無法在普選勝出；共和黨有意，可以讓川普成為提名人，但11月一定會輸。

川普的刑事檔案照吸引了非裔說法，立即引來全國有色人種協進會(NAACP)的憤怒；協進會理事長強森(Derrick Johnson)表示協進會義憤填膺，但川普說出這種種族歧視言詞不令人驚訝。川普以為自己被刑事指訴能吸引非裔選民，真是癡心妄想。

民主黨全代會發言人奇提卡(Sarafina Chitika)表示，川普這樣講會登上新聞，但老套了，非裔在川普治下失業創紀錄，沒有保險比率迭創新高，他們不會投票給川普。