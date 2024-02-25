我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

娃哈哈集團創辦人宗慶後因病去世 享年79歲

海理離職獲川普罕見讚揚 也曾被考慮當副手…參選2024終反目

編譯俞仲慈／綜合24日電
與前總統川普角逐2024年共和黨總統提名的前美國駐聯合國大使海理(左)，24日在南卡州總統初選中，協助母親投票。(美聯社)
與前總統川普角逐2024年共和黨總統提名的前美國駐聯合國大使海理(左)，24日在南卡州總統初選中，協助母親投票。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)在前總統川普任內被延攬出任駐聯合國大使，即便離職，也獲得川普對離職官員罕見的讚揚，甚至傳出2020川普爭取連任時，一度將海理列為副手搭檔考慮；不過在川普宣布參選2024後，兩人變成反目成仇的對手。

據報導，海理任職南卡州長時，是共和黨政治明星，2016年川普參選時，海理還公開反對川普，不過2017年川普就任後，就延攬她出任駐聯合國大使。 

2018年10月海理請辭，川普也依依不捨：「她做得非常出色，我們一起做得非常出色，從某種程度上來說，我們為你感到高興，但我們也不願意失去你。」

隨後傳聞川普有意延攬海理擔任2020大選副手，取代時任副總統潘斯(Mike Pence)，未料雙方分道揚鑣後，川普宣布角逐2024大選後，海理成為共和黨內的反川大將。

海理競選總部發言人裴瑞茲-古巴斯(Olivia Perez-Cubas)聲明表示：「海理和川普有著良好工作關係，她認為川普為國家做了好事，但並非未來總統適合人選。」

本月稍早，海理受訪時坦承，毫不在意自己對川普選情帶來的影響，她說：「我打擊川普，就是因為他是川普。」

共和黨黨內初選24日在南卡州舉行，雖然擁有主場優勢，但海理仍連續吞下第四場敗選。

海理堅持在3月5日「超級星期二」，繼續挑戰川普，不過黨內同志有所不滿，支持川普的南卡州共和黨人布林格森(Jordan Bryngelson)表示：「海理徹底摧毀個人政治前途，實在很可惜，因為她是個聰明人。」

另一方面，海理憑藉著年輕、公眾魅力與幹勁，贏得部分選民的支持，並將自己形塑為少數對抗川普的共和黨人。

但川普前國安顧問波頓(John Bolton)有不同看法：「這種說法符合海理的競選調性，但我不認為川普改變或變得更糟，他一直都是這樣。」

波頓在其著作「事發之室：白宮回憶錄」(The Room Where It Happened)將海理描繪為背後向川普表達自己利益的人，而且非常注重個人形象。

川普 共和黨 南卡羅來納州

上一則

有意競爭副總統者 在CPAC大會上向川普表忠誠 她獲票選第一

下一則

開戰兩周年…俄烏無人機互轟 西方領袖現身挺澤倫斯基

延伸閱讀

「川普金球鞋」川粉表商砸9000元標下 遭揚言抵制生意

「川普金球鞋」川粉表商砸9000元標下 遭揚言抵制生意
紐約房產欺詐案川普敗訴 30天內得上訴 法官不准拖延罰金

紐約房產欺詐案川普敗訴 30天內得上訴 法官不准拖延罰金
南卡州共和黨初選 川普擊敗海理

南卡州共和黨初選 川普擊敗海理
阿州冷凍胚胎判決／墮胎權限縮 拜登陣營歸咎川普

阿州冷凍胚胎判決／墮胎權限縮 拜登陣營歸咎川普

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
4月1日起將調漲入籍規費及綠卡費用。（美聯社）

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

2024-02-21 04:44
德州今年1月起率先禁止在大學內推行多元化，要求不能以種族、性別、膚色等因素影響招生和雇用。圖為奧斯汀德州大學學生在已被移去名稱的「多元文化中心」內學習。(美聯社)

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

2024-02-18 08:17
專家預估，台海一旦爆發戰爭，將導致兩岸人口都面臨雪崩危機。（新華社）

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

2024-02-21 17:15
外界相當期待川普的副手人選。（歐新社）

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

2024-02-23 09:49
與中國政府關係密切的安洵信息公司，疑遭自家人洩密，將海外網攻的手法曝光，包括台灣、英國、北約等都曾遭其滲透。（美聯社）

上海安洵機密外洩 中國駭客網攻內幕曝光

2024-02-22 01:30

超人氣

更多 >
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網
陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸