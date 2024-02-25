海理離職獲川普罕見讚揚 也曾被考慮當副手…參選2024終反目

與前總統川普角逐2024年共和黨總統提名的前美國駐聯合國大使海理(左)，24日在南卡州總統初選中，協助母親投票。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，前南卡羅來納州 州長海理(Nikki Haley)在前總統川普 任內被延攬出任駐聯合國大使，即便離職，也獲得川普對離職官員罕見的讚揚，甚至傳出2020川普爭取連任時，一度將海理列為副手搭檔考慮；不過在川普宣布參選2024後，兩人變成反目成仇的對手。

據報導，海理任職南卡州長時，是共和黨 政治明星，2016年川普參選時，海理還公開反對川普，不過2017年川普就任後，就延攬她出任駐聯合國大使。

2018年10月海理請辭，川普也依依不捨：「她做得非常出色，我們一起做得非常出色，從某種程度上來說，我們為你感到高興，但我們也不願意失去你。」

隨後傳聞川普有意延攬海理擔任2020大選副手，取代時任副總統潘斯(Mike Pence)，未料雙方分道揚鑣後，川普宣布角逐2024大選後，海理成為共和黨內的反川大將。

海理競選總部發言人裴瑞茲-古巴斯(Olivia Perez-Cubas)聲明表示：「海理和川普有著良好工作關係，她認為川普為國家做了好事，但並非未來總統適合人選。」

本月稍早，海理受訪時坦承，毫不在意自己對川普選情帶來的影響，她說：「我打擊川普，就是因為他是川普。」

共和黨黨內初選24日在南卡州舉行，雖然擁有主場優勢，但海理仍連續吞下第四場敗選。

海理堅持在3月5日「超級星期二」，繼續挑戰川普，不過黨內同志有所不滿，支持川普的南卡州共和黨人布林格森(Jordan Bryngelson)表示：「海理徹底摧毀個人政治前途，實在很可惜，因為她是個聰明人。」

另一方面，海理憑藉著年輕、公眾魅力與幹勁，贏得部分選民的支持，並將自己形塑為少數對抗川普的共和黨人。

但川普前國安顧問波頓(John Bolton)有不同看法：「這種說法符合海理的競選調性，但我不認為川普改變或變得更糟，他一直都是這樣。」

波頓在其著作「事發之室：白宮回憶錄」(The Room Where It Happened)將海理描繪為背後向川普表達自己利益的人，而且非常注重個人形象。