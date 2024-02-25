有意競爭副總統者 在CPAC大會上向川普表忠誠 她獲票選第一

有意競逐川普副手的南達科他州州長諾姆24日在CPAC大會演講。(歐新社)

在本周的「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference，CPAC)上，有意爭取川普 搭檔副總統位置的共和黨人士皆以自己的方式吸引川普和他的支持者，而在24日公布的非正式投票 (straw poll)中，南達科他州女州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)和曾與川普競爭提名的印度裔富商拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)分列一、二。

有線電視新聞網(CNN)報導，要證明他們能勝認這份工作代表兩件事：表現對川普堅定不移的忠誠，以及展示他們將如何捍衛川普和攻擊他的政治對手。

紐約州聯邦眾議員 斯特凡尼克(Elise Stefanik)23日在CPAC的舞台上大力讚揚川普，提到川普20多次。

此前一天，佛州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)在CPAC開幕式上僅兩度提到川普的名字，但他在闡述自己的外交政策願景時，聽起來與川普非常相似；夏威夷州前聯邦眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)聲稱不知道與會者可以在民調中選擇她作為川普的潛在競選搭檔；南達科他州長諾姆發言時多次抨擊其他幾位有意競爭副總統之位的共和黨人。

拉馬斯瓦米、俄亥俄州聯邦參議員范斯(JD Vance)、前任住屋及都市發展部長卡森(Ben Carson)、亞利桑納州聯邦參議員候選人雷克(Kari Lake)都向崇拜川普的群眾發表演說。

在談到川普的四項被起訴案、91項刑事指控，以及不斷升級的法律判決時，卡森告訴群眾：「這些控訴非常不公平，如果我們允許這種情況發生，美國將永遠不再如同以往。」

活動組織者、保守派媒體人物在會議中心內現場直播，甚至一些副總統競爭者也不避諱地認為，今年的CPAC是爭奪副總統之位的非正式開端。

唐納德斯在發言後向記者表示：「我想我在名單上。但最終是由川普總統做出這一決定，而不是我。」

CPAC籌辦單位要求與會者投票選出他們心中的川普搭檔人選，民調結果於24日公布。

這是多年來在CPAC在會議上進行的第一次副手搭檔投票，因為川普已被公認將成為共和黨總統提名人；紐約時報報導，2016年川普首度參選總統時，他在CPAC的總統模擬投票中，輸給了德州參議員克魯茲。