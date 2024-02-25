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川普初選3連勝後 反川共和黨人面臨嚴峻現實…選票另尋歸屬

編譯廖振堯／綜合24日電
隨著川普連續三場初選大勝，反川的共和黨選民面臨嚴峻現實。圖為南卡州選民24日在總統初選中踴躍投票，民調顯示，參與投票者多達45%表示是川普的「讓美國再度偉大」(MAGA)運動的擁護者。(路透)
隨著川普連續三場初選大勝，反川的共和黨選民面臨嚴峻現實。圖為南卡州選民24日在總統初選中踴躍投票，民調顯示，參與投票者多達45%表示是川普的「讓美國再度偉大」(MAGA)運動的擁護者。(路透)

在2016年大選之前，共和黨選民一直堅定擁護自由市場、海外干預、小政府(smaller state)，但川普上台後改變了劇本，承諾退出外國糾葛、打擊美墨邊境的移民。隨著川普連續三場初選大勝，反川的共和黨選民面臨嚴峻現實：「讓美國再度偉大」(MAGA)運動已經深根於共和黨且不太可能回頭，他們神聖的一票恐得另尋歸屬。

路透報導，南卡羅來納大學(University of South Carolina)政治學教授蘭達佐(Kirk Randazzo)表示，共和黨已經從政策和原則轉向以個人為中心，而這個人就是川普。他的演講經常聚焦於個人恩怨，並嘲弄、嘲笑對手。

路透現場採訪南卡州24日初選裡十幾名海理(Nikki Haley)的支持者。一名退休民眾肯·貝斯勒(Ken Baeszler)表示一直投票支持共和黨，直到川普和MAGA運動改變了共和黨，現在只希望「雷根總統(Ronald Reagan)從墳墓裡爬出來、拯救我們所有人」。

海理支持者列舉一串不想投川普的理由，包括一再謊稱2020年大選擊敗拜登、操縱2021年1月6日國會大廈暴亂等。索夫克大學(Suffolk University)與今日美國(USA Today)本周發布的一項民調發現，大多數受訪的海理支持者(包括共和黨及獨立選民)對川普持負面看法，表明一部分人會投給拜登、第三黨或不投票。

另名退休藥劑師大衛西爾(David Cyr)表示，不能相信任何不尊重選舉程序的人，他可能會投給拜登，但說這並不代表他不再是共和黨選民。「我不覺得背叛共和黨，是他們提名不出合適人選。」

65歲的沙特克(Kim Shattuck)則說，川普本月向國會共和黨人施壓否決一項兩黨移民法案，她對此感到非常憤怒，她認為川普是要提高自己勝選機會才出此濫招；先前兩次投給川普後，她和丈夫改為支持拜登。

在受訪的海理支持者中，六人表示如果大選是川拜對決，他們可能會投第三選項；四人表示鑑於川普的保守價值觀還是會支持他；四人表示會支持拜登，因為他們認為川普不適合當總統。

川普 共和黨 拜登

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