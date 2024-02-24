阿州冷凍胚胎裁決惹議 川普表態支持試管嬰兒服務

在阿拉巴馬州高等法院作出胚胎視為兒童的判決後，前總統川普首度回應，表示他支持試管嬰兒的服務，但迴避了是否認同法院的觀點。（路透）

阿拉巴馬州最高法院裁定「冷凍胚胎視同兒童」整整一周後，對共和黨 的政治衝擊浮上檯面，共和黨終於開始憂心忡忡地「滅火」；華府共和黨人23日發出指導意見備忘錄，敦促參議員 參選人支持俗稱「試管嬰兒」的體外人工受孕(in vitro fertilization，IVF)，阿州共和黨籍州議員也準備提案維持IVF治療權益，已獲州長支持；前總統川普 23日更表態，呼籲阿州議會立刻採取行動，保護IVF。

共和黨急促參選人挺體外人工受孕

阿拉巴馬州高等法院判決冷凍胚胎視為兒童，令現在存放在冷凍設施裡的胚胎未來如何銷毀，恐怕會面臨複雜的法律刑責和道德爭議。（美聯社）

參院共和黨競選機構「全國共和黨參議院委員會」(National Republican Senatorial Committee，NRSC)執行總監蒂爾曼(Jason Thielman)23日急急發出備忘錄，敦促該黨參選人「清楚拒絕政府試圖限制IVF」，「與大眾對IVF和生育治療的壓倒性支持，保持一致」。蒂爾曼寫道：「支持限制生育治療的共和黨參議員參選人為零。」

賓州共和黨參議員參選人麥考密克(David McCormick)是第一批反映備忘錄建議的人，他在社群媒體發文道：「IVF是尋求孩子祝福的數百萬國人的一線希望；我反對設限。」

阿州的裁決會對現行的「試管嬰兒」引起連串效應，例如要銷毀不用的冷凍胚胎，可能面臨刑責。阿州裁決做出後，阿州至少三個主要生育診所已停止提供試管嬰兒服務。一家大型胚胎運輸公司23日也表示，將「暫停」阿州業務。

阿州共和黨議員計畫提案 州長支持

阿州政府試圖「止血」，州檢察長馬歇爾(Steve Marshall)辦公室首席法律顧問羅伯森 (Katherine Robertson) 聲明表示，馬歇爾「無意使用阿州最高法院最近裁決作為起訴IVF家庭或醫療提供者的依據」。

曾任麻醉師和臨床研究員的阿州共和黨參議員梅爾森(Tim Melson)計畫提案確保州民能繼續接受IVF；共和黨州長凱‧艾維(Kay Ivey)已表示將支持該提案。

川普籲阿州議會採取行動 保護IVF

最有可能成為共和黨總統參選人的前總統川普，23日表態支持IVF，但避談法院的裁決。他在自己的社媒平台Truth Social寫道：「像絕大多數美國人一樣，包括絕大多數共和黨人、保守派、基督徒和反墮胎國人在內，我強烈支持為想要孩子的夫婦提供IVF服務。我呼籲阿州立法機關迅速採取行動，立即找到解決方案，以確保在阿州獲得IVF。」

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