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阿州冷凍胚胎裁決惹議 川普表態支持試管嬰兒服務

記者胡玉立／綜合報導
在阿拉巴馬州高等法院作出胚胎視為兒童的判決後，前總統川普首度回應，表示他支持試管嬰兒的服務，但迴避了是否認同法院的觀點。（路透）
在阿拉巴馬州高等法院作出胚胎視為兒童的判決後，前總統川普首度回應，表示他支持試管嬰兒的服務，但迴避了是否認同法院的觀點。（路透）

阿拉巴馬州最高法院裁定「冷凍胚胎視同兒童」整整一周後，對共和黨的政治衝擊浮上檯面，共和黨終於開始憂心忡忡地「滅火」；華府共和黨人23日發出指導意見備忘錄，敦促參議員參選人支持俗稱「試管嬰兒」的體外人工受孕(in vitro fertilization，IVF)，阿州共和黨籍州議員也準備提案維持IVF治療權益，已獲州長支持；前總統川普23日更表態，呼籲阿州議會立刻採取行動，保護IVF。

共和黨急促參選人挺體外人工受孕

阿拉巴馬州高等法院判決冷凍胚胎視為兒童，令現在存放在冷凍設施裡的胚胎未來如何銷毀...
阿拉巴馬州高等法院判決冷凍胚胎視為兒童，令現在存放在冷凍設施裡的胚胎未來如何銷毀，恐怕會面臨複雜的法律刑責和道德爭議。（美聯社）

參院共和黨競選機構「全國共和黨參議院委員會」(National Republican Senatorial Committee，NRSC)執行總監蒂爾曼(Jason Thielman)23日急急發出備忘錄，敦促該黨參選人「清楚拒絕政府試圖限制IVF」，「與大眾對IVF和生育治療的壓倒性支持，保持一致」。蒂爾曼寫道：「支持限制生育治療的共和黨參議員參選人為零。」

賓州共和黨參議員參選人麥考密克(David McCormick)是第一批反映備忘錄建議的人，他在社群媒體發文道：「IVF是尋求孩子祝福的數百萬國人的一線希望；我反對設限。」

阿州的裁決會對現行的「試管嬰兒」引起連串效應，例如要銷毀不用的冷凍胚胎，可能面臨刑責。阿州裁決做出後，阿州至少三個主要生育診所已停止提供試管嬰兒服務。一家大型胚胎運輸公司23日也表示，將「暫停」阿州業務。

阿州共和黨議員計畫提案 州長支持

阿州政府試圖「止血」，州檢察長馬歇爾(Steve Marshall)辦公室首席法律顧問羅伯森 (Katherine Robertson) 聲明表示，馬歇爾「無意使用阿州最高法院最近裁決作為起訴IVF家庭或醫療提供者的依據」。

曾任麻醉師和臨床研究員的阿州共和黨參議員梅爾森(Tim Melson)計畫提案確保州民能繼續接受IVF；共和黨州長凱‧艾維(Kay Ivey)已表示將支持該提案。

川普籲阿州議會採取行動 保護IVF

最有可能成為共和黨總統參選人的前總統川普，23日表態支持IVF，但避談法院的裁決。他在自己的社媒平台Truth Social寫道：「像絕大多數美國人一樣，包括絕大多數共和黨人、保守派、基督徒和反墮胎國人在內，我強烈支持為想要孩子的夫婦提供IVF服務。我呼籲阿州立法機關迅速採取行動，立即找到解決方案，以確保在阿州獲得IVF。」

拜登陣營：川普粉飾他創造的現實

拜登總統競選團隊批評川普的聲明試圖「粉飾他創造的現實」。

共和黨人一直在努力應對羅伊訴韋德案遭聯邦最高法院終結後的政治反彈，現在不得不面對政府應否干預生殖醫學和生育治療等更多問題。

共和黨 川普 參議員

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