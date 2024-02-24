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阿州冷凍胚胎判決／全國逾百萬冷凍胚胎 命運未卜

記者胡玉立／綜合報導
一位胚胎學者正用顯微鏡檢視一顆胚胎。阿州高等法院的判決，立即造成阿州試管嬰兒手術的困擾。（美聯社）
一位胚胎學者正用顯微鏡檢視一顆胚胎。阿州高等法院的判決，立即造成阿州試管嬰兒手術的困擾。（美聯社）

阿拉巴馬州最高法院19日裁定冷凍胚胎視同「兒童」，此一空前裁決已讓在全國各地儲存的逾百萬冷凍胚胎陷入兩難，不僅阿拉巴馬州部分生育診所擔心可能挨告，將暫停進行體外人工受孕(IVF)業務，也讓其他地方醫療專業人士開始擔心自己所在的州可能實施類似限制，也引起目前儲存的胚胎要如何處理的隱憂。

IVF生殖技術40多年前引入醫界後，現在已是生兒育女的重要技術，約占美國新生兒的2%；華爾街日報報導，早期醫生會將四個或更多胚胎同時移入女性子宮，基本上沒有多的胚胎可以冷凍；但隨著技術進步，診所一次只移植一個胚胎，成功懷孕後，其他被冷凍的胚胎「命運難料」。

普渡大學人類學助理教授克羅默(Risa Cromer)撰寫過冷凍胚胎和生殖技術文章，她表示，「胚胎的社會空間可以非常寬廣；若在法律上形成明確解釋，會產生巨大後果。」

喬治城大學法律中心兼職教授克羅金 (Susan Crockin) 表示，阿拉巴馬州是第一個將冷凍胚胎視為「未出生兒童」的州，該決定不會直接影響其他州，但其他州確實可能因為這項裁決有了參照途徑。

儲存卵子和胚胎的TMRW生命科學公司(TMRW Life Sciences)已接到電話，希望將冷凍胚胎從阿拉巴馬州轉到科羅拉多州和紐約州儲存；該公司估計，全美冷凍胚胎總數可能約達500萬個；有些國家將胚胎保存時間限制在五年或十年，但美國沒有限制。

波士頓IVF生育診所曾在2012-13年聯繫了上千位將胚胎冷凍逾一年且未表明處理態度的患者，結果只有五分之一的人回應。波士頓IVF科學官薩卡斯 (Denny Sakkas) 說：「此事會觸及他們強烈的情緒。」

代表醫生和生殖醫學專家的美國生殖醫學協會(American Society for Reproductive Medicine，ASRM)譴責阿拉巴馬州法院裁決，正與阿州診所和醫生討論該如何做出法律回應。ASRM表示，胚胎不應具有與人類相同的法律或道德地位，但胚胎具「特殊意義」，應受「特殊尊重」。

根據丕優研究中心2023年調查，40%成年人曾使用過生育治療或有認識的人使用過生育治療；這項技術在國人生活中的角色日益吃重，許多政治人物都曾使用人工受孕生下試管嬰兒。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

阿拉巴馬州 波士頓 華爾街

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