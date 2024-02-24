今南卡初選對決川普 民調：海理廣受大學程度及中間選民支持
南卡羅來納州共和黨總統初選24日舉行，競逐者只剩最後兩位主要候選人：前總統川普和川普執政時的前聯合國大使妮姬‧海理；與愛荷華州和新罕布夏州不同，南卡州不要求選民按政黨登記；選民登記後，可在民主黨或共和黨初選中擇一投票。
南卡州民主黨總統初選已於3日舉行，拜登輕鬆勝選。
海理曾擔任六年兩屆南卡州長，正在家鄉打一場勝算極微的選戰。專注於民調分析的博客538指出，全國民調平均值顯示，川普在南卡州領先海理30個百分點。
但海理持續努力縮小差距，過去幾周竭力穿梭全州各地，走訪了約25個郡縣。海理本周稍早曾在一次造勢集會上告訴選民，她「不擔心川普報復」，將繼續奮鬥。海理也鼓勵「所有人」出來投票，她說：「我將為所有人服務，無論誰足夠關心這次選舉並希望參與其中，我都希望得到他們的支持。」
共和黨之前已在愛荷華州、新罕布夏州、內華達州舉行初選。海理在愛州初選排名第三，在新罕州輸給川普排名第二，內華達州初選尷尬地輸給「以上皆非」選項。
新罕州出口民調顯示，海理廣受中間選民和大學教育程度選民支持，自稱溫和派選民也強烈支持她。她在愛荷華州初選贏得約三分之一自稱獨立人士支持。
南卡州活躍共和黨選民比民主黨活躍選民多得多，它也沒有新罕州獨立選民來回搖擺的傳統。南卡州擁有大量保守派和福音派選民，川普過去曾吸引過這群人。根據該州選舉委員會數據，川普在2020年以55%得票率拿下南卡州，2016年他則以54%得票率拿下該州。
今年南卡州共和黨將初選時間延到內華達州黨團會議後18天舉行，允許從2月中旬開始提前投票。據該州選舉委員會稱，在提前投票為期兩周窗口內，總計收到約21萬7000張選票，有效票約20萬5000張。2020年投票人數約50萬人；2016年約26萬人。
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