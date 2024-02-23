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10年前拿1000元投資輝達 如今價值達150倍

編譯季晶晶、葉亭均／綜合報導
如果在輝達（Nvidia）1999年首次上市時投資1000美元，如今價值逾278萬美元。（路透）
如果在輝達（Nvidia）1999年首次上市時投資1000美元，如今價值逾278萬美元。（路透）

輝達（Nvidia）股價近年來漲勢強勁，周三雖下跌近3%，但財經網站CNBC以該公司2月20日收盤價694.52美元計算，如果有人慧眼識英雄，10年前就投資1000美元在這家被認為是AI晶片熱潮核心的科技公司並持股至今，價值將成長到令人瞠目結舌的近150倍。

根據CNBC報導，如果一年前向Nvidia投資1000美元，截至2月20日，投資價值將膨脹到逾3倍的3248美元；如果是五年前投資1000美元，截至2月20日的投資額將增至約17542美元；10年前投資1000美元，那麽截至2月20日，這筆投資已膨脹到148226美元。

倘若更早、在Nvidia於1999年1月22日首次上市時就買進該股1000美元，截至2月20日，這筆投資增長277708%，價值接近278萬4065美元。

輝達（Nvidia）21日公布亮麗的財報後，盤後股價又噴漲10%，市值逼近1.9兆美元，邁向2兆美元大關。輝達股價若維持狂飆態勢，依據計算，只要再飆漲不到一倍，就有機會達到3兆美元大關，超越目前的市值一哥微軟和二哥蘋果公司，躍居龍頭地位。

本報記者依據彭博資訊的資料計算，目前輝達在外流通股股數為25億股，21日股價為每股674.72美元，市值為1.686兆美元，在全美企業市值排行位居第五。不過，Nvidia在本月中旬一度超越Google母公司Alphabet，躍升美國市值第三大公司。

在輝達公布上季營收增加逾兩倍至221億美元、而且本季營收預料成長至240億美元，高於分析師原估的219億美元後，輝達股價在21日盤後一度飆高10%至每股742美元。如果接下來幾天繼續上漲，股價直奔至800美元，該公司市值就會輕而易舉攻下2兆美元大關。

至於3兆美元大關，雖然難度較高，但在AI題材狂熱不墜之際，對輝達而言也可能不是難事。輝達股價只要從21日收盤的674.72美元，只要再上漲78%，達每股1200美元，就能順利登上3兆美元市值關卡。

目前全美市值龍頭企業是微軟，21日市值為2.99兆美元；排名第二的蘋果市值為2.82兆美元。兩家公司市值都曾突破3兆美元，接著回落，是當前「唯二」曾登上「3兆俱樂部」的企業。

輝達股價從去年初以來大漲362%，今年來截至2月21日又漲了36%。如果延續這股動能，或許挑戰3兆美元市值關卡並非太難辦到。

輝達市值比蘋果、微軟更快從1兆元到2兆元 資料來源／路透 製表／編譯陳韻涵
輝達市值比蘋果、微軟更快從1兆元到2兆元 資料來源／路透 製表／編譯陳韻涵

輝達 投資 微軟

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