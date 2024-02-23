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輝達財報亮眼 引爆美股飆漲 史指創新高

編譯廖振堯、記者張大仁／綜合報導
輝達財報驚人，帶動全球股市，被高盛分析師形容是地球上最重要的一支股票。（歐新社）
輝達財報驚人，帶動全球股市，被高盛分析師形容是地球上最重要的一支股票。（歐新社）

在晶片巨頭輝達(Nvidia)公布遠強於預期的上季業績後，再加上投資人對人工智慧(AI)的樂觀情緒推動下，讓輝達22日的股市價值狂增2770億元，寫下華爾街史上最大單日增值紀錄，也提振了大盤指數和科技類股，史坦普500指數飆升至新高，道瓊工業指數也首度在收盤時站上3萬9000點。

輝達單日市值增加2770億 破紀錄

史指22日上漲105.23點或2.11%，收5087.03點，創2023年1月以來的最佳單日表現；那斯達克指數上漲460.75點或2.96%，以1萬6041.62點收盤，寫下2023年2月以來的最佳單日表現；以科技股為主的那指距離歷史收盤高點1萬6057.44點已經很近；道瓊工業指數22日則飆升456.87點，在3萬9069.11點新高收盤。

黃仁勳：生成式AI將再掀數兆投資潮

輝達（NVIDIA）不負眾望，交出亮眼的財報和財測，股價22日早盤飆升14%。 ...
輝達（NVIDIA）不負眾望，交出亮眼的財報和財測，股價22日早盤飆升14%。 路透 【作者：路透通訊社，日期：2024-02-23，數位典藏序號：20240222054510687】

OpenAI的生成式聊天機器人ChatGPT引爆人工智慧熱潮後，各大科技公司紛紛砸大錢投資該領域，如谷歌(Google)推出Gemini、微軟(Microsoft)則有Copilot。但這些競爭都需向晶片大廠輝達購買晶片，促成輝達財報繳出驚人成績，執行長黃仁勳也稱生成式AI將掀起新一輪價值數兆元的投資浪潮。

總部位於加州的輝達22日公布上季財報顯示，外界對其用於AI運算的特殊晶片需求依然高於分析師的高水準預期，激勵今天股價飆漲；輝達表示，在其蓬勃發展的人工智慧業務推動下，總營收比一年前增加了265%，股價飆升16.4%，創歷史新高。

輝達躍升美股市值第3大企業 將再成長

華爾街日報報導，輝達已成為美國市值最大的公司之一，22日增加2770億元，已超越可口可樂公司(Coca-Cola)2650億元的總市值，也讓輝達躍升為美股市值第三大企業，超過亞馬遜（Amazon.com）和Alphabet兩家科技巨擘，還預測本季營收將再次大幅成長。

微軟公司（Microsoft）和蘋果公司（Apple）市值分別為3.06兆美元和2.85兆美元，在華爾街分居前兩名。

過去一年，AI的熱情推動了輝達以及其他大型科技公司的驚人漲勢，這家晶片製造商的井噴業績可能會進一步強化對該領域的信心，從而使更廣泛的市場受益。

黃仁勳21日表示，去年看到生成式AI真正成為一個全新的應用領域、一種全新的計算方式，「一個全新的行業正在形成」，這正在推動輝達成長，並相信未來五年內全球資料中心的數量將因此翻倍。

除了早早投資AI晶片的架構優勢，輝達的軟體也是鞏固其領先地位的利器，已開發大量針對醫療保健、機器人技術和其他關鍵應用的軟體。黃仁勳表示，軟體對於加速運算(accelerated computing)來說是最基本必要的，這是其與通用運算(accelerated computing)之間的根本區別，「大多數人花了很長時間才理解。」

資產管理公司Neuberger Berman分析師扎卡利克(Jamie Zakalik)在財報公佈後表示，大型科技公司在互相競爭下繼續投資AI，助長這股浪潮，儘管很少有公司實現盈利。「AI確實是一件大事，不像幾年前的元宇宙(metaverse)那樣是個炒作…產品周期會更長、更實質。」

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