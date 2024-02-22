我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

力爭突破美制裁…北京強力補貼半導體 中芯、華為拿最多

記者林宸誼／綜合報導
中國強力注資半導體公司，中芯和華為拿到最多資金。圖為中芯國際上海總部。（本報系資料照片）
中國強力注資半導體公司，中芯和華為拿到最多資金。圖為中芯國際上海總部。（本報系資料照片）

根據中國公布的政府文件，中芯國際和華為是北京努力打破美國對先進晶片制裁的兩個關鍵參與者，這兩家公司也是中國今年地方政府資金的最大接受者。

南華早報引述公開的政府文件，上海地方政府191個補貼的重大計畫中有16個與半導體產業有關。中芯國際有兩條12吋晶圓廠生產線上榜，目前兩條生產線都在興建中。

而位於上海青浦區的華為研究中心也在16個項目之列。華為青浦工廠專注於半導體、無線網路和物聯網的研發，計畫於今年6月開業後雇用3.5萬名研究人員。蝕刻設備公司先進微製造設備也被列為上海融資對象。

出於國家安全原因，華為和中芯國際已被美國列入黑名單，禁止它們在未經美國批准的情況下獲得外國半導體技術。然而，去年華為推出的7奈米智慧型手機晶片令全球晶片產業感到驚訝，由中芯國際使用荷蘭公司ASML的老一代曝光系統製造。

英國金融時報本月稍早也稱，中芯國際和華為預計最快將於今年生產5奈米晶片。5奈米技術也可用於華為的昇騰人工智慧晶片，該晶片被認為是輝達人工智慧處理器的最佳本土替代品。

華為 晶片 人工智慧

上一則

紐時：中企急於主宰生成式AI 但技術落後仍仰賴美國科技

下一則

美切斷供應鏈擴大制裁中芯 禁英特格出口晶片原料

延伸閱讀

華為再牽手東風 「HI模式」產越野車

華為再牽手東風 「HI模式」產越野車
美擴大打擊中芯國際 中駐美使館：這是全面經濟霸凌

美擴大打擊中芯國際 中駐美使館：這是全面經濟霸凌
1個月內華為兩度牽手東風 「HI模式」首現越野車品牌

1個月內華為兩度牽手東風 「HI模式」首現越野車品牌
英特爾將為微軟代工新晶片 挑戰台積電地位

英特爾將為微軟代工新晶片 挑戰台積電地位

熱門新聞

德州今年1月起率先禁止在大學內推行多元化，要求不能以種族、性別、膚色等因素影響招生和雇用。圖為奧斯汀德州大學學生在已被移去名稱的「多元文化中心」內學習。(美聯社)

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

2024-02-18 08:17
4月1日起將調漲入籍規費及綠卡費用。（美聯社）

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

2024-02-21 04:44
輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）

Nvidia多少差距才能當全球市值一哥？前十大排行一次看

2024-02-14 23:59
俄羅斯總統普亭14日受訪首度針對2024年美國總統大選表態，稱拜登連任對俄國更有利，駁斥外界擔憂拜登高齡影響判斷力的看法。(取自X)

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

2024-02-14 21:14
專家預估，台海一旦爆發戰爭，將導致兩岸人口都面臨雪崩危機。（新華社）

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

2024-02-21 17:15
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高