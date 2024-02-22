力爭突破美制裁…北京強力補貼半導體 中芯、華為拿最多

中國強力注資半導體公司，中芯和華為拿到最多資金。圖為中芯國際上海總部。（本報系資料照片）

根據中國公布的政府文件，中芯國際和華為 是北京努力打破美國對先進晶片 制裁的兩個關鍵參與者，這兩家公司也是中國今年地方政府資金的最大接受者。

南華早報引述公開的政府文件，上海地方政府191個補貼的重大計畫中有16個與半導體產業有關。中芯國際有兩條12吋晶圓廠生產線上榜，目前兩條生產線都在興建中。

而位於上海青浦區的華為研究中心也在16個項目之列。華為青浦工廠專注於半導體、無線網路和物聯網的研發，計畫於今年6月開業後雇用3.5萬名研究人員。蝕刻設備公司先進微製造設備也被列為上海融資對象。

出於國家安全原因，華為和中芯國際已被美國列入黑名單，禁止它們在未經美國批准的情況下獲得外國半導體技術。然而，去年華為推出的7奈米智慧型手機晶片令全球晶片產業感到驚訝，由中芯國際使用荷蘭公司ASML的老一代曝光系統製造。

英國金融時報本月稍早也稱，中芯國際和華為預計最快將於今年生產5奈米晶片。5奈米技術也可用於華為的昇騰人工智慧 晶片，該晶片被認為是輝達人工智慧處理器的最佳本土替代品。