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美切斷供應鏈擴大制裁中芯 禁英特格出口晶片原料

記者張文馨／華盛頓報導
拜登政府對中國處處提防，商務部發函阻止美商英特格出口晶片製造原料給中芯，政府還預計花200億元更換在各港口的中國製起重機，以防被中方操控。（美聯社）
拜登政府對中國處處提防，商務部發函阻止美商英特格出口晶片製造原料給中芯，政府還預計花200億元更換在各港口的中國製起重機，以防被中方操控。（美聯社）

路透21日報導，拜登政府正加大對中芯國際的制裁力道，切斷中芯從美國取得先進產品的機會，商務部發函阻止美商英特格（Entegris）出口價值數百萬美元的晶片製造原料與零組件。

中芯國際在川普政府時代被美國國防部列入與解放軍相關企業名單、被美國商務部列入實體清單，也被美國財政部列入投資者不得交易的股票清單。

華為去年8月底發表Mate 60 Pro手機後，中芯為這款手機提供的7奈米晶片被視為突破美國封鎖的重要訊號；美國共和黨籍國會議員指控中芯違反制裁，要求拜登政府調查，並全面封殺中芯取得任何美國產品或設備。

知情人士告訴路透，拜登政府加大限制力道，在多數供應商已暫停對中芯銷售產品的狀態下，商務部去年底致函給美國供應商，叫停出口許可，禁止其出售先進設備，其中包含英特格中止出售數百萬美元的晶片製造原料和零組件。

英特格對路透指出，該公司的出貨都是依據出口許可規範，在收到商務部來函後已中止對中芯的出貨。

路透報導，英特格生產包含過濾器、氣體、化學品和處理晶圓的產品，並表示會監管並符合快速發展的規範。

對於美國商務部的行動，中國駐美大使館發言人表示，這是全面的經濟霸凌，必定會適得其反；他敦促美方停止過度延伸國家安全概念，濫用國家權力來壓迫中國企業。

路透引述英特格年報報導，去年出口至中國的淨銷售額占比為16%，最新的規定將限縮產品出口至中國的空間。

市場調查公司Techcet執行長Lita Shon-Roy表示，中芯可能轉向中國、台灣、日本和南韓來彌補供應鏈缺口，她預估，美國切斷供應鏈對中芯生產晶片造成的影響可能有3個月到9個月，此外，中芯與新供應商磨合也需要時間。

拜登政府正加大對中芯國際的制裁力道，商務部發函美商英特格禁止出口晶片製造原料及零...
拜登政府正加大對中芯國際的制裁力道，商務部發函美商英特格禁止出口晶片製造原料及零組件給中國。（路透）

商務部 晶片 拜登

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