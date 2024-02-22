大選聚焦邊境…拜登擬提高庇護審查標準 不符合就驅逐

拜登政府考慮嚴限無證移民新措施，包括提高庇護審批標準及加速遣返進程等。圖為墨西哥無證客被遣返。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)21日引述知情官員透露，拜登 政府正考慮不透過國會立法，片面採取行動對美墨邊境無證客的庇護 申請初步審查祭出更嚴格標準，最近入境美國的無證客若不符合申請資格，將迅速被驅逐。

官員指出，研議中的新規還要數周才能拍板，實施後可望減少從南部非法入境的無證客人數。今年將登場的2024年總統大選，許多選民最在乎的就是移民 問題。

根據新規，官員在第一道篩選關卡對庇護申請者進行「可信恐懼」(credible fear)訪談時，審核標準將會提高。移民及海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)將收到通知，驅逐出境時以最近剛入境美國的無證客為優先目標，官員指出，驅逐時將採「後進先出」(last in, first out)原則。

了解討論內情的國會助理指出，雖然拜登政府尚未做出最後決定，但調高庇護審查標準以及加速驅逐出境都算是「唾手可得」的較簡單目標。

另一方面，兩黨為了移民問題在國會僵持不下，移民法律諮詢機構「全國移民正義中心」(National Immigrant Justice Center，NIJC)21日呼籲拜登政府運用行政權，以便對移民問題做出更好的管理。

「全國移民正義中心」公布行政部門可以運用的十項行動計畫，以便讓移民系統恢復秩序，並為移民改善處境，初來移民與長期住在美國的移民都包括在內。計畫包括白宮成立專案小組，與聯邦、各州、地方政府及民間團體共同因應移民問題；集中資源在入境站，修改庇護、工作證等申請手續；逐漸汰除移民監獄；汰除地方警力與聯邦移民查緝聯合行動的287(G)條款；廢除「孤星行動」(Operation Lone Star)等。

「全國移民正義中心」政策主任阿特曼(Heidi Altman)在聲明中表示，拜登政府必須拿回移民議題的話語權，要比立場愈來愈尖銳的極端主義分子更勝一籌。阿特曼說，極端主義派提出論點在政治上永遠行不通，人道層面的代價令人無法接受。