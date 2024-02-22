川普若再當選 軍隊恐參與驅逐無證客 前幕僚倡建拘留營
川普在總統任內，曾試圖出動軍方飛機及設立軍事營地遣返從美墨邊境湧至的無證移民，雖為五角大廈阻止，但他念念不忘這個想法。有不願具名的前政府高官表示，川普始終認為要軍隊參與行動。
華盛頓郵報21日報導，隨著無證移民危機惡化，加上川普即可能成為共和黨的總統提名人甚至重新入主白宮，他這未遂的願望，顯得愈來愈重要及迫切。
川普的核心競選主題，無證移民是其中之一，他已表明若他重新掌權，將採取前所未有的驅逐行動，承諾一旦再任總統，會立即啟動「美國史上最大規模的國內遣返行動」。
他以艾森豪總統時代的「濕背行動」(Operation Wetback)為例，使用軍事策略圍捕和遣返墨西哥非法移民及黑工，造成死亡也在所不惜。
有前政府官員及策士認為，今次遣返行動由於規模更大，故最大問題是缺乏扣留空間，但曾川普時期主導移民政策的前白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)及其他幕僚均提議，可透過建立大規模拘留營來解決這個問題。
川普競選團隊發言人萊維特(Karoline Leavitt)也透過聲明指出，民眾可以預期，川普總統一回到橢圓形辦公室，就會立即恢復先前所有政策，實施全新的打擊行動，給世界所有的走私犯罪分子帶來衝擊，並調動一切必要的聯邦及州權力，實行美國史上最大規模的遣返行動；同時還會扣留在美國出生的無證移民子女的護照、社會安全號碼和其他政府福利。
儘管川普的大規模遣返行動，讓不少現任及前任政府官員感到擔憂及認為不切實際，除會受到法律挑戰，甚至批評川普是依隨獨裁者做法，對弱勢群體實行非人性對待。
但民調顯示，無證移民成為選民優先考慮的議題，在這個問題上對川普的信任度超過了拜登總統。
由於對拜登移民政策感到失望，共和黨人也愈來愈贊成移民執法軍事化。但川普團隊除了說會「動用所有必要的聯邦、州、地方和軍事資源」之外，並沒有透露遣返行動的細節。
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