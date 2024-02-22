川普若再當選 軍隊恐參與驅逐無證客 前幕僚倡建拘留營

川普 在總統任內，曾試圖出動軍方飛機及設立軍事營地遣返 從美墨邊境湧至的無證移民，雖為五角大廈阻止，但他念念不忘這個想法。有不願具名的前政府高官表示，川普始終認為要軍隊參與行動。

華盛頓郵報21日報導，隨著無證移民危機惡化，加上川普即可能成為共和黨的總統提名人甚至重新入主白宮，他這未遂的願望，顯得愈來愈重要及迫切。

川普的核心競選主題，無證移民是其中之一，他已表明若他重新掌權，將採取前所未有的驅逐行動，承諾一旦再任總統，會立即啟動「美國史上最大規模的國內遣返行動」。

他以艾森豪總統時代的「濕背行動」(Operation Wetback)為例，使用軍事策略圍捕和遣返墨西哥非法移民 及黑工，造成死亡也在所不惜。

有前政府官員及策士認為，今次遣返行動由於規模更大，故最大問題是缺乏扣留空間，但曾川普時期主導移民政策的前白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)及其他幕僚均提議，可透過建立大規模拘留營來解決這個問題。

川普競選團隊發言人萊維特(Karoline Leavitt)也透過聲明指出，民眾可以預期，川普總統一回到橢圓形辦公室，就會立即恢復先前所有政策，實施全新的打擊行動，給世界所有的走私犯罪分子帶來衝擊，並調動一切必要的聯邦及州權力，實行美國史上最大規模的遣返行動；同時還會扣留在美國出生的無證移民子女的護照、社會安全號碼和其他政府福利。

儘管川普的大規模遣返行動，讓不少現任及前任政府官員感到擔憂及認為不切實際，除會受到法律挑戰，甚至批評川普是依隨獨裁者做法，對弱勢群體實行非人性對待。

但民調顯示，無證移民成為選民優先考慮的議題，在這個問題上對川普的信任度超過了拜登總統。

由於對拜登移民政策感到失望，共和黨人也愈來愈贊成移民執法軍事化。但川普團隊除了說會「動用所有必要的聯邦、州、地方和軍事資源」之外，並沒有透露遣返行動的細節。