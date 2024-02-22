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「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

運輸業若助無證移民 國務院宣布將限制簽證

編譯陳韻涵／綜合21日電
一些運輸業者不僅載運偷渡客非法越境，還把他們運送到全美各州。圖為無證客家庭搭乘旅遊巴士離開德州。(路透)
一些運輸業者不僅載運偷渡客非法越境，還把他們運送到全美各州。圖為無證客家庭搭乘旅遊巴士離開德州。(路透)

針對無證移民大量湧入，美國宣布限制協助無證移民入境之海陸空運輸業者的簽證，包括個人、司機、業主和管理階層人員。

國務院21日擴大針對「協助無證移民」運輸業者的簽證限制，以應對破紀錄的無證移民經由南部邊境進入美國。

國務院聲明表示，這項限制將會針對「提供運輸服務給計畫以非常規方式進入美國的包機、航運和陸路運輸公司業主、管理階層和資深官員」。

去年11月，國務院宣布針對接應尼加拉瓜無證移民前往美墨邊境的私人包機個人業者的簽證限制，隨著美墨邊境的無證移民與日俱增，且成為拜登總統尋求連任的頭號議題，當局進一步擴大限制範圍。

共和黨籍德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)也呼籲當局撤銷協助無證移民入境機構的營運執照，帕克斯頓20日宣布控告德州艾爾帕索(El Paso)天主教移民收容中心「聖告屋」(Annunciation House)，指其協助無證移民入境、窩藏外籍無證移民、營運(無證移民)藏身處和人口走私，且未能提交德州當局要求的文件。

帕克斯頓說，「南部邊境的混亂創造一種環境，獲得政府及納稅人資金挹注的非政府組織(NGO)助長人口走私等令人震驚的恐怖活動；聯邦政府史這類破壞我國的違法行為長存不朽，但檢方辦公室將日以繼夜追究相關組織對無證移民問題日益惡化的責任」。

帕克斯頓表示，「聖告屋」未提交任何一份檢方要求的文件；「聖告屋」反控德州阻止文件請求後，帕克斯頓提起告訴，要求撤銷「聖告屋」在德州的經營權。

「聖告屋」負責人賈西亞(Reuben Garcia)表示，帕克斯頓的訴訟毫無根據，「檢察長違法、不道德且缺乏信仰的要關閉聖告屋，卻沒有實質證據；若聖告屋的所作所為不合法，當地醫院、學校和食物銀行也都違法」。

移民 德州 國務院

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