研發「個人化抗癌疫苗」華裔專家凱瑟琳‧吳獲獎

Catherine J. Wu。(取自Dana-Farber癌症研究中心)

華裔癌症 專家凱瑟琳‧吳(Catherine Wu)因其癌症研究具「決定性貢獻」，上周榮獲瑞典皇家科學院(Royal Swedish Academy of Sciences)頒發舍伯格獎(Sjöberg Prize)；有線新聞電視網(CNN)20日大幅報導她的研究團隊在「個人化抗癌疫苗 」方面的最新進展。

凱瑟琳‧吳在波士頓丹娜法伯癌症研究所(Dana-Farber Cancer Institute)的研究，針對個別腫瘤基因組成開發癌症疫苗，且已奠定科學基礎。初期試驗結果顯示，這種策略對治療黑色素瘤和胰腺癌等難治癌症，愈來愈有希望，最終還可能廣泛適用於200多種癌症。

舍伯格獎授獎委員會秘書長、瑞典卡羅林斯卡學院(Karolinska Institutet)遺傳學教授倫達爾(Urban Lendahl) 表示，癌症治療多年來有所進展，但許多癌症形式的醫療需求仍未得到滿足；吳的研究「運用數千種潛在新抗原候選物，透過傑出實驗識別出細胞表面的新抗原，讓它們有機會成為癌症疫苗，」倫達爾說。

吳說，監管臨床試驗的美國食品藥物管理局(FDA )最初很難接受參與試驗患者都將獲得個人化疫苗的想法，因為通常FDA都會要求疫苗先進行動物實驗測試；「但我們的論點是，這是『個人化』的，無論我們在動物身上做什麼，都與人類不相符，為何還要走那條路？」。

在獲得FDA批准後，吳的團隊為6名晚期黑色素瘤患者接種特異性新抗原疫苗，其突破性成果發表2017年發表於「自然」雜誌。

倫達爾指出，此結果與mRNA疫苗公司BioNTech創始人同年發表的另一篇論文，共同提供了可對人類特定腫瘤施予疫苗的「原理證明」。

患者接種疫苗四年後，吳團隊2021年發表後續成果，顯示免疫反應可有效控制癌細胞。吳的團隊及其他醫學研究小組正進一步與默克(Merck)、莫德納(Moderna)和BioNTech等製藥公司發展此研究領域，治療胰腺癌、肺癌及黑色素瘤的疫苗，正在試驗中。

吳說，如何讓此方式發揮最佳效果，需要投資；如何以更具成本效益方式生產疫苗，嘉惠大量癌症患者，也是一大挑戰。