科學首度證實 男女大腦運作方式不同

科學家首度發現，男性和女性的大腦運作方式不同，這一突破性的研究表明，性別對人類思考方式和行為確實有關係。

關於男性和女性大腦是否明顯不同的問題一直存在爭議，一些學者認為是社會環境造成差異，而非生物學。過去從未有任何確切證據表明男女大腦活動的差異，但史丹福大學 (Stanford University)的研究表明，有可能可以根據「熱點」區域的活動區分性別。

該區域被認為是「自我」的神經中心，在自省和提取個人記憶方面扮演重要角色；另外，邊緣系統(limbic system)也與此有關，可幫助調節情緒、記憶，以及處理性刺激，紋狀體則對習慣養成和獎勵相當重要。

專家指出，大腦差異可能影響男性和女性如何看待自己、如何與他人互動，以及如何回憶過去的經歷。

史丹福大學精神病學與行為科學教授梅農(Vinod Menon)表示：「這是一個非常有力的證據，表明性別是人類大腦組織的強力決定因素。」

「我們的研究表明，這些關鍵大腦區域的大腦活動模式差異導致認知功能的性別差異。」梅農補充，要充分理解這些發現的意義需要進一步的研究。

男性和女性在真實世界的表現也存在明顯差異，女性的平均閱讀理解和寫作能力往往更佳，並且具有良好的長期記憶力；而男性的視覺與空間意識似乎更強，也有更佳的工作記憶。

然而科學家一直努力發掘神經活動中的這些差異，男性和女性的大腦結構看起來是一樣的。

專家希望發現男女大腦之間的差異，對於解決影響兩性的神經或精神疾病方面能發揮重要作用；例如，女性罹患臨床憂鬱症 的機率是男性的兩倍，而男性產生藥物及酒精依賴和讀寫障礙的風險更高，研究中發現的大腦區域通常與神經系統疾病有關。

梅農表示：「這項研究的一個重要動機是，性別在人類大腦發育、老化、精神和神經疾病的表現中扮演重要角色。」「確定健康成年人大腦中一致且可複製的性別差異，是深入了解精神病和神經系統疾病中性別特定弱點的重要一步。」

研究結果20日發表於「美國國家科學院院刊」(PNAS)。