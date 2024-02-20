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歷任總統評比「拜贏川」學者：拜登最大政績就是把川普趕出白宮

編譯陳韻涵／綜合19日電
林肯(左)仍是美國人民及學者評價最高的總統，川普(右)則在這份榜單上敬陪末座。（美聯社）
林肯(左)仍是美國人民及學者評價最高的總統，川普(右)則在這份榜單上敬陪末座。（美聯社）

總統拜登近期不太愛看民調，他的支持率比艾森豪(Dwight D. Eisenhower)以來的歷任總統同期都還低，也落後潛在對手、前總統川普，而今終於有一項民調讓他領先川普；「2024總統卓越計畫專家調查」(The 2024 Presidential Greatness Project Expert Survey)在「總統日」周末前夕公布，結果顯示林肯(Abraham Lincoln)總統奪冠、歐巴馬(Barack Obama)排名第七、拜登名列第14，而川普墊底。

這項調查由美國總統學者於去年11月15日到12月31日進行，林肯之後依序為第32任總統小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)、首任總統華盛頓(George Washington)、第26任總統老羅斯福(Theodore Roosevelt)、第三任總統同時也是獨立宣言主要起草人傑佛遜(Thomas Jefferson)，以及第33任總統杜魯門(Harry Truman)。

判定近代總統優劣是一項艱鉅的挑戰，當下決策並無法反映一世紀後回顧歷史的影響，甚至是幾屆以前的前總統也會因為文化和輿論風向改變，而在此民調上有所起落；例如，歐巴馬今年排行第七，自2015年以來上升九名，格蘭特(Ulysses Grant)目前排第17，而傑克遜(Andrew Jackson)下滑12個名次到第21，而排行第15的威爾遜(Woodrow Wilson)和排行第16的雷根(Ronald Reagan)分別滑落五個名次。

排名第14的拜登領先威爾遜、雷根和格蘭特等前總統，這雖然無法讓拜登肖像被刻上以四座美國前總統頭像聞名的拉什莫爾山(Mt. Rushmore，俗稱總統山)，卻讓他領先被評為最差總統的川普。

拜登躋身該排行前段班有部分原因要歸功於川普，拜登宣稱他控制新冠病毒病結束疫情，重建國家道路、橋梁等基礎建設；不過，歷史學者認為，拜登最令人矚目的成就，是把川普逐出白宮橢圓辦公室。

統籌此次調查的教授休士頓大學(University of Houston)政治學教授羅丁浩斯(Brandon Rottinghaus)和海濱卡羅來納大學(Coastal Carolina University)政治學副教授沃恩(Justin Vaughn)寫道，「拜登最重要的成就可能是從川普手中救回總統職權，恢復傳統的總統領導風格」。

川普或許不在意學者的想法，但他在共和黨史學家的眼中，表現也很差。川普整體排名中列在第45墊底，甚至輸給被視為讓國家陷入內戰或搞砸戰後事務的布坎南(James Buchanan)、皮爾斯(Franklin Pierce)與詹森(Andrew Johnson)等人。

川普 拜登 民調

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